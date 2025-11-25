 
TV3 naujienos > Žmonės

Nužudyta vos 22-ejų atlikėja: mirtis ištiko ankstų rytą

2025-11-25 17:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-25 17:25

Los Andžele – šiurpi žinia. Per ginkluotą pasikėsinimą žuvo vos 22 metų dainininkė Maria De La Rosa, žinoma sceniniu vardu DELAROSA.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Los Andžele – šiurpi žinia. Per ginkluotą pasikėsinimą žuvo vos 22 metų dainininkė Maria De La Rosa, žinoma sceniniu vardu DELAROSA.

0

Vietos policija patvirtino, kad ji – viena iš trijų šaudynių aukų, rašo people.com.

Šūviai nuaidėjo ankstų rytą

Kaip pranešė Los Andželo policijos departamentas, šeštadienį, lapkričio 22 d., apie 1.25 val. nakties pareigūnai gavo pranešimų apie šūvius Bryant Street gatvėje, į rytus nuo Tampa Avenue, Northridge rajone.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Liudininkų teigimu, prie stovinčio automobilio priėjo du įtariami vyrai. Netrukus į transporto priemonę buvo paleista keli šūviai. Maria buvo sunkiai sužeista ir nugabenta į ligoninę, tačiau medikams jos gyvybės išgelbėti nepavyko.

Kiti du žmonės, buvę toje pačioje vietoje, hospitalizuoti kritinės būklės.

Policija kol kas nesulaikė nė vieno įtariamojo, o šaudynių motyvas – visiškai neaiškus.

Spalio 30-ąją atlikėja „Instagram“ paskyroje dalijosi nuotaikingu įrašu iš studijos, rašydama ispanų kalba: „Užsiėmusi gaminu maistą Stu. Nesiskambink man. Atėjo laikas.“

Rugpjūtį ji išleido dainą „No Me Llames“. Tai buvo paskutinis jos muzikinis darbas.

Gerbėjai ir pažįstami negali patikėti netektimi

Po žinios apie žiaurią dainininkės mirtį socialiniai tinklai prisipildė užuojautų ir prisiminimų.

Artima giminaitė Deyanira De La Rosa velionės paskyroje dalijosi žmonių žinutėmis. Vienoje jų – jaudinantis pasakojimas Devin Christiansen, kuris Maria sutiko prieš 9–10 metų sporto salėje, kai pats išgyveno sunkų gyvenimo etapą.

„Ji pamatė manyje potencialą, padėjo rasti agentūrą. Aš buvau visiškai dugne. Negaliu būti pakankamai dėkingas, kad tada ją sutikau“, – rašė jis.

Vyras prisipažino iš pradžių nesupratęs, kad žiniasklaidoje minimos šaudynės nusinešė būtent Marios gyvybę.

„Dievas priėmė angelą. Prisimenu, kaip daug kalbėdavote apie jos ateitį ir kaip ja didžiavotės. Meldžiuosi už jus ir jūsų šeimą. Tokiam skausmui nėra žodžių“, – teigė jis.

