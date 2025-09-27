Kristina Meseguer atsidūrė ligoninėje: Balyje tai nutinka jau ne pirmą kartą

Socialinio tinklo paskyroje moteris paviešino kadrą iš ligoninės.
Prireikė pagalbos
Kristina su sekėjais pasidalijo kadrais iš ligoninės. Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su ja, moteris papasakojo, kas nutiko
„Kaitavau ir užmyniau ant jūros ežio, pradūrė koją per batus. Ligoninėje praleidau 5 val., padarė kraujo tyrimus, sulašino lašelinę, išrašė vaistų ir paleido namo“, – teigė ji.
Primename, kad kiek anksčiau K. Meseguer pasidalijo vaizdo įrašu iš ligoninės Balyje, bet tąkart nuo platesnių komentarų susilaikė.
Kristina Meseguer atsidūrė ligoninėje
Po kiek laiko moteris prabilo ir papasakojo, kas iš tikrųjų nutiko.
Pasirodo, Kristinai Balyje įkando beždžionė.
„Aš vėl verkiu. Įkando beždžionė, o aš neturiu vakcinos, čia vėl situacija kaip su erke. Iš tikrųjų pavojus yra didelis. Nežinau, kas vyksta. Pavargau nuo visų šitų išbandymų, ženklų, pamokų, skausmo. Tiesiog nežinau, kur visa tai mane veda.
Tiesiog noriu gyventi ramiai, be dramų, ligų, kad nebūtų mano kūnas kaip karo laukas. Kad gyvenimas pagaliau pasigailėtų manęs.
Bet kol kas gyvenu tarp žaizdų, tarp klausos aparatų, beždžionės įkandimų ir nežinau, kada visa tai baigsis“, – vos tramdydama ašaras kalbėjo K. Meseguer.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!