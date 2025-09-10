Kalendorius
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Kristina Meseguer parodė nepagražintą realybę Balyje: tai padaryti išdrįstų ne visi

2025-09-10 10:39 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-10 10:39

Viena žinomiausių nuomonės formuotojų Kristina Meseguer prieš kurį laiką paliko gimtąją šalį ir išskrido į Indoneziją, Balį. Moteris parodė, kaip atrodo sala, kuomet Balyje prasidėjo lietingas sezonas.

Viena žinomiausių nuomonės formuotojų Kristina Meseguer prieš kurį laiką paliko gimtąją šalį ir išskrido į Indoneziją, Balį. Moteris parodė, kaip atrodo sala, kuomet Balyje prasidėjo lietingas sezonas.

REKLAMA
1

Kristina Meseguer savo socialiniuose tinkluose pasidalino vaizdo įrašu, kaip atrodo apsemtas Balis. Šiuo vaizdo įrašu moteris sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vanduo iki kelių

Moteris prieš kurį laiką paliko Lietuvą, kuomet išsiskyrė su vyru Enrique Meseguer. Kristina pakėlė sparnus į visai kitą žemyną – Aziją. Moteris pasirinko Indoneziją, kaip šiuo metu gyvenamą vietą. 

REKLAMA
REKLAMA

Nors Balis garsėja nuostabia gamta ir pasakiškais orais, Kristina išsklaido mitus ir parodė, kaip atrodo sala, kuomet prasideda lietingas sezonas.

REKLAMA

Moteris norėdama pajuokauti plaukia vandeniu, užtvindžiusiu miestą, lyg sraunia upe.

Šalia vaizdo įrašo Kristina rašo:

„Balis skęsta. Nebėra jokių pasirinkimų, tik plaukti. Jokių motorolerių, jokių automobilių, jokių valčių gatvėse. Saugokite save“.

Moteris susilaukė ir komentarų iš gerbėjų.

Vienas rašo: „Linksma Balyje“.

Kitas priduria: „Tu nuostabi“.

Trečiasis rašo: „Kuo toliau, tuo baisiau rauna stogelį“.

O Kristina trečiajam atšauna: „Sutinku“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų