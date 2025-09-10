Kristina Meseguer parodė nepagražintą realybę Balyje: tai padaryti išdrįstų ne visi

Kristina Meseguer savo socialiniuose tinkluose pasidalino vaizdo įrašu, kaip atrodo apsemtas Balis. Šiuo vaizdo įrašu moteris sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Vanduo iki kelių
Moteris prieš kurį laiką paliko Lietuvą, kuomet išsiskyrė su vyru Enrique Meseguer. Kristina pakėlė sparnus į visai kitą žemyną – Aziją. Moteris pasirinko Indoneziją, kaip šiuo metu gyvenamą vietą.
Nors Balis garsėja nuostabia gamta ir pasakiškais orais, Kristina išsklaido mitus ir parodė, kaip atrodo sala, kuomet prasideda lietingas sezonas.
Moteris norėdama pajuokauti plaukia vandeniu, užtvindžiusiu miestą, lyg sraunia upe.
Šalia vaizdo įrašo Kristina rašo:
„Balis skęsta. Nebėra jokių pasirinkimų, tik plaukti. Jokių motorolerių, jokių automobilių, jokių valčių gatvėse. Saugokite save“.
Moteris susilaukė ir komentarų iš gerbėjų.
Vienas rašo: „Linksma Balyje“.
Kitas priduria: „Tu nuostabi“.
Trečiasis rašo: „Kuo toliau, tuo baisiau rauna stogelį“.
O Kristina trečiajam atšauna: „Sutinku“.
