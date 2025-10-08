Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Buvęs Kristinos Meseguer vyras Enrique siunčia žinią: kreipiasi į visus

2025-10-08 11:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-08 11:25

Beveik prieš pusmetį išsiskyrė viena žymiausių porų Lietuvoje – Kristina ir Enrique Meseguer. Po skyrybų pora pasuko ne tik skirtingais keliais, bet ir į skirtingus žemynus. Kristina patraukė į Aziją, į Balį, o dabar Vietnamą, o Enrique į Pietų Ameriką, į Kolumbiją. Vyras dabar socialiniuose tinkluose pasidalino atviru įrašu, kaip pakeitė savo gyvenimą.

Kristina Meseguer, Enrique Meseguer (Nuotr. socialinių tinklų ir asmeninio albumo)

Beveik prieš pusmetį išsiskyrė viena žymiausių porų Lietuvoje – Kristina ir Enrique Meseguer. Po skyrybų pora pasuko ne tik skirtingais keliais, bet ir į skirtingus žemynus. Kristina patraukė į Aziją, į Balį, o dabar Vietnamą, o Enrique į Pietų Ameriką, į Kolumbiją. Vyras dabar socialiniuose tinkluose pasidalino atviru įrašu, kaip pakeitė savo gyvenimą.

14

TAIP PAT SKAITYKITE:

Enrique Meseguer savo socialiniuose tinkluose pasidalino atviru įrašu, kaip paskutiniu metu pakeitė savo gyvenimą.

Kviečia patirti nuotykius kartu

Prieš kurį laiką Enrique Meseguer paliko Lietuvą, kurioje gyveno kartu su buvusia žmona Kristina. Vyras atsisveikindamas su Lietuva dėkojo bei sakė, jog buvo gera čia gyventi.

Vyras su lagaminais ir augintiniu patraukė į visiškai kitą žemyną – Pietų Ameriką. Ten įsikūrė Kolumbijoje, tačiau nė karto nebuvo užsiminęs, jog ten apsigyveno.

Dabar Enrique Meseguer savo socialiniuose tinkluose pasidalino atviru vaizdo įrašu, kuriame atskleidė, jog nuo šiol gyvens mažoje saloje ir kviečia patirti nuotykius kartu:

„Sveiki, aš Enrique Meseguer.

Po daugelio metų gyvenimo Europoje nusprendžiau visiškai pakeisti savo gyvenimą…

Ir atsikrausčiau čia – į mažą salą Kolumbijos Karibuose. Čia nėra automobilių, nėra skubėjimo… Tik jūra, gamta ir kitoks gyvenimas.

Šiame profilyje noriu tau parodyti, koks iš tikrųjų yra gyvenimas saloje: kas jame gera, kas sunku ir ko mokausi kiekvieną dieną. Ar prisijungsi prie manęs šioje nuotykių kelionėje?“

ar nuo proto nusokot
ar nuo proto nusokot
2025-10-08 11:45
kam turetu buti idomios kazkokios kaimo anciasnapes ir sasysku formuotojos buvusio sugulovo ir sponsoriaus gyvenimo peripetijos? Jis cia nauja zvaigzde ant Marijos zemes, kad mums butina kiekviena sito suvytusio senio pragerta fizionomija nusiperdima zinoti? Jau sukure Alytuje super "klestinti" pendelio versla su minusiniais pelnais, kazkokius praturtejimo kursus stumde ( dar anglu kalba, kuria vos prasneka), vos pries menesi Kolumbijoj kazkokias lusnas ar tai vistides state, dabar vel kazkokias aferas suka ( gal irgi "mokymus" pardavineja - kaip isgyvent laukineje saloje).
Atsakyti
Iš LT kvaišų gyvenimo istorijų
Iš LT kvaišų gyvenimo istorijų
2025-10-08 12:00
Milijonierius Aaronas Perezas susižavėjo lietuvaite Ingrida Kazlauskaite ir leido su ja laiką. Vėliau jausmai atšalo, o turtuolis susirado kitą gražuolę lietuvaitę. Tiesa, gerokai jaunesnę už 31-erių Ingridą.....
Milijonierius Aaronas Perezas ir kita jo mylimoji Urtė pasuko skirtingais keliais...

Atsakyti
Skaityti visus komentarus (14)
