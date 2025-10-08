Buvęs Kristinos Meseguer vyras Enrique siunčia žinią: kreipiasi į visus

Enrique Meseguer savo socialiniuose tinkluose pasidalino atviru įrašu, kaip paskutiniu metu pakeitė savo gyvenimą.
Kviečia patirti nuotykius kartu
Prieš kurį laiką Enrique Meseguer paliko Lietuvą, kurioje gyveno kartu su buvusia žmona Kristina. Vyras atsisveikindamas su Lietuva dėkojo bei sakė, jog buvo gera čia gyventi.
Vyras su lagaminais ir augintiniu patraukė į visiškai kitą žemyną – Pietų Ameriką. Ten įsikūrė Kolumbijoje, tačiau nė karto nebuvo užsiminęs, jog ten apsigyveno.
Dabar Enrique Meseguer savo socialiniuose tinkluose pasidalino atviru vaizdo įrašu, kuriame atskleidė, jog nuo šiol gyvens mažoje saloje ir kviečia patirti nuotykius kartu:
„Sveiki, aš Enrique Meseguer.
Po daugelio metų gyvenimo Europoje nusprendžiau visiškai pakeisti savo gyvenimą…
Ir atsikrausčiau čia – į mažą salą Kolumbijos Karibuose. Čia nėra automobilių, nėra skubėjimo… Tik jūra, gamta ir kitoks gyvenimas.
Šiame profilyje noriu tau parodyti, koks iš tikrųjų yra gyvenimas saloje: kas jame gera, kas sunku ir ko mokausi kiekvieną dieną. Ar prisijungsi prie manęs šioje nuotykių kelionėje?“
