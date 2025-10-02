Kristinos Meseguer buvusio vyro gyvenime – naujas vingis

Prieš kelis mėnesius skirtingais keliais pasuko verslininkai Kristina bei Enrique Meseguer. Kristina iš Lietuvos išskrido į Aziją, o Enrique į Ameriką.
Paliko Kolumbiją
Po skyrybų su Kristina Enrique pakėlė sparnus į Kolumbiją ir visą laiką lyg šiol leido ten, kūrė verslą, tačiau dar vakar vyras socialiniuose tinkluose pasidalino vaizdu iš oro uosto, o vėliau miesto vaizdais iš Panamos, kuri yra Centrinėje Amerikoje.
Vyras filmavo vaizdus mieste, o vėliau vaizdus prekybos centre.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!