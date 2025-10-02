Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Kristinos Meseguer buvusio vyro gyvenime – naujas vingis

2025-10-02 20:15
2025-10-02 20:15

Prieš kurį laiką išsiskyrė viena žymiausių porų Lietuvoje – Kristina ir Enrique Meseguer. Pora pasuko ne tik skirtingais keliais, bet ir į skirtingus žemynus. Kristina persikėlė į Indoneziją, Balį, o Enrique atsisveikinęs su Lietuva į Kolumbiją. Enrique savo socialiniuose tinkluose pasidalino, jog iš Kolumbijos pakilo į Panamą, esančią Centrinėje Amerikoje.

Prieš kurį laiką išsiskyrė viena žymiausių porų Lietuvoje – Kristina ir Enrique Meseguer. Pora pasuko ne tik skirtingais keliais, bet ir į skirtingus žemynus. Kristina persikėlė į Indoneziją, Balį, o Enrique atsisveikinęs su Lietuva į Kolumbiją. Enrique savo socialiniuose tinkluose pasidalino, jog iš Kolumbijos pakilo į Panamą, esančią Centrinėje Amerikoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prieš kelis mėnesius skirtingais keliais pasuko verslininkai Kristina bei Enrique Meseguer. Kristina iš Lietuvos išskrido į Aziją, o Enrique į Ameriką.

Enrique Meseguer Panamoje
FOTOGALERIJA. Enrique Meseguer Panamoje

Paliko Kolumbiją

Po skyrybų su Kristina Enrique pakėlė sparnus į Kolumbiją ir visą laiką lyg šiol leido ten, kūrė verslą, tačiau dar vakar vyras socialiniuose tinkluose pasidalino vaizdu iš oro uosto, o vėliau miesto vaizdais iš Panamos, kuri yra Centrinėje Amerikoje.

Vyras filmavo vaizdus mieste, o vėliau vaizdus prekybos centre.

 

