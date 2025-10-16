Pas uošvius apsigyvenusi Fausta Marija Leščiauskaitė griauna mitus: „Gal nebenorėsim iš čia išeiti“

Įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Išsikraustė pas uošvius
Fausta Marija Leščiauskaitė sako, kad nors posakis „Anita, velnio pramanyta“ skamba grėsmingai, jos atveju viskas priešingai – santykiai su vyro tėvais yra šilti ir pilni dėkingumo.
„Mes su Matu priėmėme kontraversišką sprendimą kelioms savaitėms išsikraustyti pas mano uošvius ir mano vyro tėvus. Ir įsivaizduokite, jie buvo tokie mieli ir malonūs mums, kad netgi užleido savo miegamąjį vien tam, kad su vaiku greta turėtume vonią“, – pasakoja Fausta.
Anot jos, toks nuoširdus priėmimas paskatino kasdien sugalvoti mažų dovanų – dažniausiai skanių.
„Aš nežinau sau natūralesnio būdo, kaip jiems atsidėkoti, jei ne kasdien nustebinti kažkuo skanaus“, – šypsosi ji.
Ieškojo būsto, bet pasirinko šilumą ir artumą
Fausta Marija Leščiauskaitė atvirai pasakoja, kad pastaruoju metu jų šeima gyvena pokyčių laikotarpiu – vyksta namų remontas, todėl teko ieškoti laikino sprendimo.
„Mes remontuojamės namus! Manėme išsinuomoti butą, bet susidėjo keli faktoriai. Vienas elementarus – pinigų“, – pasakojo ji naujienų portalui tv3.lt.
Pasak Faustos, ieškant laikino būsto, kainos nustebino net ir ją pačią.
„Už butą, kuris mums patinka, o tokių, nuomojantis su vaiku ir šuniuku, nedaug, mūsų paprašė beveik 3000 eurų dviems savaitėms. Buvo keli pigesni variantai, bet mes nepratę gyventi 30 kvadratų studijose, taigi pasiūla neatrodė patraukli“, – aiškina kūrėja.
Tuomet šeima nusprendė pasinaudoti paprastesniu, bet širdžiai artimesniu sprendimu – apsigyventi pas Mato tėvus.
„Na, o Mato tėvai gyvena nuostabioje vietoje Vilniuje, mes su jais puikiai sutariame. Jau kurioj vietoj man labai nuskilo, tai su uošviais“, – šypsosi ji.
Fausta neslepia, kad santykiai su vyro tėvais – itin artimi.
„Galiu pas juos ateiti ir paverkti, ir pasidžiaugti. Galiausiai – jei seneliai normalūs, tai iš tiesų nuostabi pagalba su vaiku. Pasaka be galo juos myli. Močiutė apskritai yra jos mėgstamiausias žmogus pasaulyje“, – švelniai kalba ji.
Pasak Faustos, toks laikinas gyvenimo pokytis tapo ne tik išsigelbėjimu nuo brangių nuomų, bet ir puikia proga praleisti daugiau laiko su artimaisiais.
„Smagu turėti pagalbą. Juokiamės, kad gal nebenorėsim iš čia išeiti“, – juokiasi ji.
Kakavos ceremonija
Toliau įraše matoma, kaip Fausta su vyru Matu pasirinko jaukų ritualą – išvirti ceremoninės kakavos arba tiesiog tiršto, gero karšto šokolado.
„Dabar mes su Matu eisim ir išvirsim ceremoninės kakavos... O tuo pačiu kviečiu pasekti šią seriją ir pamatyti, ką mes jiems gaminsim rytoj“, – kvietė kūrėja savo sekėjus.
Fausta pasidalijo ir savo receptu, kurį, kaip pati sako, paruošti labai paprasta.
„Reikės augalinio pieno, kakavos masės, kokio nors aštrumo ir medaus. Pašildome kokosų pieną – mums jis tinka labiausiai. Tkreipiu dėmesį, kad augalinio pieno sudėtys dažniausiai yra labai prastos, todėl nepatingėkite paieškoti kuo paprastesnės sudėties be tokių priedų kaip aliejai“, – pataria ji.
Kol pienas šyla, Fausta su šypsena rekomenduoja į procesą įtraukti ir artimuosius: „Kakavą susmulkiname peiliu, nepamirštame paerzinti pjaustytojo – aišku, žiūrime, kad jis nenusipjautų pirštų. Ir, aišku, paskambiname šaukštu į lempas – kad geriau sektųsi.“
Tuomet į pašilusį pieną dedama šiek tiek medaus ar kito saldiklio, viskas suplakama trintuve kartu su smulkinta kakava ir aštriais pipirais. „Jungiame trintuvę ir suplakam į vieną masę apie 30–40 sekundžių. Tokiame gėrime rasite solidų kiekį geležies – pamaloninsite save ir kitus“, – sako Fausta.
