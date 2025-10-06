Išgirdusi, ką kalba garsi politikė, Fausta Marija nesusilaikė: „Apie šitą besmegenę jau esu pasakiusi“

Socialiniame tinkle „Facebook“ Fausta Marija pasidalijo straipsniu, kuriame buvo cituojami A. Merkel žodžiai.
Fausta Marija nesusilaikė
Interviu Vengrijos leidiniui „Partizan“ buvusi Vokietijos kanclerė teigė, kad Lenkija ir Baltijos šalys nepalaikė iniciatyvos dėl tiesioginių derybų su Rusija 2021 metais.
Ji pabrėžė, kad negalėjimas tiesiogiai derėtis su V. Putinu turėjo įtakos tolesnei įvykių raidai, t.y. karui Ukrainoje.
Pamačiusi šiuos A. Merkel žodžius, Fausta Marija neslėpė nusivylimo.
„Apie šitą besmegenę esu pasakiusi vieną kitą ryškesnį epitetą ir net sulaukusi visuomenės pykčio. Na, o kaip jums dabar, tauta?
Priminsiu, kad būtent Vokietijos (ir didele dalimi – Merkel) sprendimai, ilgai šėrė rusijos karą prieš Ukrainą ir rusijos agresiją apskritai. Jau nekalbant apie didžiulį Vokietijos kaip tautos nustekenimą“, – socialiniame tinkle rašė Fausta Marija.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
Paklausus DI apie "rašytoją Faustą Mariją Leščiauskaitę, .....jis atsakė: tokios nepažįstu....