TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Išgirdusi, ką kalba garsi politikė, Fausta Marija nesusilaikė: „Apie šitą besmegenę jau esu pasakiusi“

2025-10-06 13:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-06 13:05

Buvusios Vokietijos kanclerės Angelos Merkel žodžiai apie Baltijos šalis kaip reikiant įsiutino lietuvius. Išgirdusi, ką ji kalba, nesusilaikė ir žurnalistė, rašytoja Fausta Marija Leščiauskaitė.

Buvusios Vokietijos kanclerės Angelos Merkel žodžiai apie Baltijos šalis kaip reikiant įsiutino lietuvius. Išgirdusi, ką ji kalba, nesusilaikė ir žurnalistė, rašytoja Fausta Marija Leščiauskaitė.

17

Socialiniame tinkle „Facebook“ Fausta Marija pasidalijo straipsniu, kuriame buvo cituojami A. Merkel žodžiai.

Fausta Marija nesusilaikė

Interviu Vengrijos leidiniui „Partizan“ buvusi Vokietijos kanclerė teigė, kad Lenkija ir Baltijos šalys nepalaikė iniciatyvos dėl tiesioginių derybų su Rusija 2021 metais.

Ji pabrėžė, kad negalėjimas tiesiogiai derėtis su V. Putinu turėjo įtakos tolesnei įvykių raidai, t.y. karui Ukrainoje.

Pamačiusi šiuos A. Merkel žodžius, Fausta Marija neslėpė nusivylimo.

„Apie šitą besmegenę esu pasakiusi vieną kitą ryškesnį epitetą ir net sulaukusi visuomenės pykčio. Na, o kaip jums dabar, tauta?

Priminsiu, kad būtent Vokietijos (ir didele dalimi – Merkel) sprendimai, ilgai šėrė rusijos karą prieš Ukrainą ir rusijos agresiją apskritai. Jau nekalbant apie didžiulį Vokietijos kaip tautos nustekenimą“, – socialiniame tinkle rašė Fausta Marija.

 

 

Oho!
Oho!
2025-10-06 13:12
Buvusi koldūno paklodė dabar jau ir rašytoja?
Atsakyti
nu
nu
2025-10-06 13:27
''žurnalistė''-kaip zogorno paklodė -''žinoma" ;-D,
Paklausus DI apie "rašytoją Faustą Mariją Leščiauskaitę, .....jis atsakė: tokios nepažįstu....
Atsakyti
Cha
Cha
2025-10-06 13:31
Jau girdėjote Faustos Marijos žodį. Galite eiti. Ite, missa est.
Atsakyti
