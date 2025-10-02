Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Merkel Budapešte susitiko su Orbanu

2025-10-02 11:38 / šaltinis: ELTA
2025-10-02 11:38

Nepaisant anksčiau įtemptų santykių, Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas trečiadienį savo rezidencijoje Budapešte priėmė buvusią Vokietijos kanclerę Angelą Merkel.

Angela Merkel (nuotr. SCANPIX)

Nepaisant anksčiau įtemptų santykių, Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas trečiadienį savo rezidencijoje Budapešte priėmė buvusią Vokietijos kanclerę Angelą Merkel.

0

A. Merkel atvyko į Vengrijos sostinę pristatyti savo memuarų vertimą į vengrų kalbą.

V. Orbanas „Facebook“ tinkle pasidalijo nuotraukomis, kuriose abu politikai, be kita ko, grožisi Dunojaus vaizdais nuo Budos kalvos, kur yra vyriausybės rūmai. Premjeras rašė: „Kartą buvus kanclere, čia reiškia būti kanclere visada. Sveika atvykusi į Vengriją, Angela Merkel“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie ką abu politikai kalbėjosi, kol kas nežinoma. Jųdviejų nesutarimai išryškėjo per pabėgėlių krizę 2015 m., kai dešimtys tūkstančių žmonių iš krizių regionų per Vengriją bėgo Vakarų Europos kryptimi. Vengrija vienu metu neleido pabėgėliams vykti toliau, tačiau vėliau pakeitė poziciją, kai A. Merkel pareiškė, kad Vokietija pasiengusi juos priimti. Iš tuo metu jos ištarto sakinio „Mums tai pavyks“ V. Orbanas iš jo šalininkai dažnai šaipėsi.

V. Orbano nurodymu, tais pačiais metais Vengrijos pasienyje su Serbija ir Kroatija buvo pastatyta spygliuotos vielos tvora, siekiant sustabdyti iki tada vykusią migraciją Balkanų maršrutu. Taip pat buvo pakeisti įstatymai, pagal kuriuos prašyti prieglobsčio Vengrijoje tapo beveik neįmanoma.

A. Merkel Vokietijos kanclere buvo nuo 2005 iki 2021  metų. Ji išleido savo memuarus pavadinimu „Laisvė. Prisiminimai 1954–2021“.

