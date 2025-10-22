Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prezidentas pasirašė dekretą dėl Šakalienės atleidimo

2025-10-22 15:31 / šaltinis: ELTA
2025-10-22 15:31

Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą ir atleido iš krašto apsaugos ministrės pareigų socialdemokratę Dovilę Šakalienę. 

Dovilė Šakalienė BNS Foto

Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą ir atleido iš krašto apsaugos ministrės pareigų socialdemokratę Dovilę Šakalienę. 

6

Laikinai vadovauti Krašto apsaugos ministerijai (KAM) pavesta vidaus reikalų ministrui Vladislavui Kondratovičiui. 

Prezidento dekretas įsigalios ketvirtadienį, spalio 23 d.

Kaip skelbta, trečiadienį premjerė Inga Ruginienė susitikusi su prezidentu Gitanu Nausėda pareiškė jam teiksianti prašymą atleisti krašto apsaugos ministrę. Kalbėdama apie priežastis, kurios sugriovė pasitikėjimą ministre, Vyriausybės vadovė akcentavo D. Šakalienės melą ir nusiskundimus iš ministerijos darbuotojų.

Savo ruožtu po premjerės ir šalies vadovo susitikimo D. Šakalienė paskelbė pati išsiuntusi atsistatydinimo raštą prezidentui. Politikė teigė nebeturinti vilties, kad gali dirbti su dabartine Vyriausybės vadove. D. Šakalienė pabrėžė, kad abi politikės turi skirtingą principinį supratimą, kaip stiprinti gynybą. 

Krašto apsaugos ministrės kėdę paliekanti socialdemokratė teigė, kad jos darbą galėtų perimti vienas iš dabartinių viceministrų. Pasak jos, tą galėtų padaryti viceministras Karolis Aleksa. 

Savo ruožtu premjerė I. Ruginienė teigė naująjį KAM vadovą bandysianti rasti kaip įmanoma greičiau.  

ELTA primena, kad praėjusią savaitę Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) vyko neoficialus susitikimas su visuomenininkais ir žurnalistais, kurio metu esą tvirtinta, kad kitąmet gynybos biudžetas bus mažesnis, nei yra iš tikrųjų.

Po kilusių įtampų su premjere, antradienį krašto apsaugos ministrė D. Šakalienė pranešė ketinanti atsistatydinti iš pareigų. Antradienio popietę D. Šakalienė susitiko su prezidentu. Šis, kaip tuomet informavo šalies vadovo patarėjas D. Matulionis, paprašė ministrės kol kas dar neteikti atsistatydinimo prašymo. 

Vaisė
Vaisė
2025-10-22 15:37
Pagalau prezidentas nors vieną gerą darbą padarė
Atsakyti
Tramp
Tramp
2025-10-22 15:51
Pagaliau vaiku vagikla sulaukė atpildo
Atsakyti
