Skvernelis apie Šakalienės situaciją: „Aiškiai buvo pasakyta „rašyk pareiškimą“

„Man atrodo, tiek premjerės, tiek partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus pasisakymai – nebelieka jokių interpretacijų, aiškiai buvo pasakyta „rašyk pareiškimą“. Jeigu nesuprato – gal pakartos dar kartą“, – antradienį žurnalistams Seime sakė S. Skvernelis.
Pasak ekspremjero, sunku įsivaizduoti, kaip ministras gali dirbti, neturėdamas Vyriausybės vadovo pasitikėjimo.
Be to, pastebėjo „Vardan Lietuvos“ lyderis, dabar tapo akivaizdu, kad buvusio Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininko Giedrimo Jeglinsko nuogąstavimai bei kritika D. Šakalienei buvo pagrįsta.
„Tai, ką paskutinius keletą mėnesių, dar anai koalicijai dirbant, indikavo NSGK pirmininkas Giedrimas Jeglinskas, buvo tiesa – ir tai yra faktai, kurie dabar yra pasitvirtinę. Tuomet socdemai nematė, reiškė priekaištus komiteto pirmininkui ir mums. Bet paaiškėjo, kad visa tai, kas buvo kalbama – ir apie ministerijos valdymą, ministerijos atmosferą, sprendimus, kurie yra nepadaryti, vėluojantys – tai visa tai buvo tiesa“, – konstatavo buvęs Seimo pirmininkas.
L. Kasčiūnas: neįsivaizduoju, kaip D. Šakalienė gali toliau eiti pareigas
S. Skverneliui antrino ir buvęs krašto apsaugos ministras, konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
„Aš neįsivaizduoju, kaip ji gali toliau eiti pareigas. Aš manau, kad arba ji turi pasitraukti pati, arba ji bus patraukta. Tas yra akivaizdu. Aš žinau daug, kas vyksta ministerijoje, daug žinau apie mikroklimatą. Daug“, – žurnalistams tikino L. Kasčiūnas.
„Visa tai, kas yra viešojoje erdvėje, yra tiesa. Aš manau, kad reikia išvaduoti žmones. Aš manau, reikia išvaduoti sistemą ir turi būti priimtas principingas sprendimas“, – pabrėžė politikas.
Jis atkreipė dėmesį, jog D. Šakalienės vadovavimas ministerijai kritikuotinas ir dėl to, jog per bene metus, L. Kasčiūno vertinimu, esmingai su gynybos klausimais nebuvo pasistūmėta.
„Ką mes nuveikėme gynybos srityje, kur mes sustiprėjome, kokie įsigijimai? Tai noriu priminti, kad mes turime tikrai labai neskaidriomis aplinkybėmis, negarbingai patrauktą karinės žvalgybos vadovą ir 3–4 mėnesių epopėją apie tris braziliškus transportinius lėktuvus. (...) Atleiskite, per 10 mėnesių buvo galima padaryti daug daugiau“, – tvirtino jis.
Tuo metu klausiamas, ar valdančiųjų gretose esama politikų, kurie galėtų imtis vadovavimo Krašto apsaugos ministerijai, L. Kasčiūnas pareiškė – jeigu socialdemokratai neturės kuo pakeisti D. Šakalienę, „tai bus didelė tragedija“ partijai.
