TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Skvernelis apie Šakalienės situaciją: „Aiškiai buvo pasakyta „rašyk pareiškimą“

2025-10-21 10:24 / šaltinis: ELTA
2025-10-21 10:24

Neblėstant trintims tarp socialdemokratų lyderių ir krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės, opozicinių Seimo frakcijų lyderiai tvirtina neįsivaizduojantys, kaip politikė tęs darbus Vyriausybės kabinete. Pasak Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininko Sauliaus Skvernelio, D. Šakalienei aiškiai pasiųstas signalas, jog politikė turi trauktis iš posto.

Saulius Skvernelis BNS Foto

Neblėstant trintims tarp socialdemokratų lyderių ir krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės, opozicinių Seimo frakcijų lyderiai tvirtina neįsivaizduojantys, kaip politikė tęs darbus Vyriausybės kabinete. Pasak Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos" pirmininko Sauliaus Skvernelio, D. Šakalienei aiškiai pasiųstas signalas, jog politikė turi trauktis iš posto.

„Man atrodo, tiek premjerės, tiek partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus pasisakymai – nebelieka jokių interpretacijų, aiškiai buvo pasakyta „rašyk pareiškimą“. Jeigu nesuprato – gal pakartos dar kartą“, – antradienį žurnalistams Seime sakė S. Skvernelis.

Pasak ekspremjero, sunku įsivaizduoti, kaip ministras gali dirbti, neturėdamas Vyriausybės vadovo pasitikėjimo.

Be to, pastebėjo „Vardan Lietuvos“ lyderis, dabar tapo akivaizdu, kad buvusio Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininko Giedrimo Jeglinsko nuogąstavimai bei kritika D. Šakalienei buvo pagrįsta.

„Tai, ką paskutinius keletą mėnesių, dar anai koalicijai dirbant, indikavo NSGK pirmininkas Giedrimas Jeglinskas, buvo tiesa – ir tai yra faktai, kurie dabar yra pasitvirtinę. Tuomet socdemai nematė, reiškė priekaištus komiteto pirmininkui ir mums. Bet paaiškėjo, kad visa tai, kas buvo kalbama – ir apie ministerijos valdymą, ministerijos atmosferą, sprendimus, kurie yra nepadaryti, vėluojantys – tai visa tai buvo tiesa“, – konstatavo buvęs Seimo pirmininkas.

L. Kasčiūnas: neįsivaizduoju, kaip D. Šakalienė gali toliau eiti pareigas

S. Skverneliui antrino ir buvęs krašto apsaugos ministras, konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.

„Aš neįsivaizduoju, kaip ji gali toliau eiti pareigas. Aš manau, kad arba ji turi pasitraukti pati, arba ji bus patraukta. Tas yra akivaizdu. Aš žinau daug, kas vyksta ministerijoje, daug žinau apie mikroklimatą. Daug“, – žurnalistams tikino L. Kasčiūnas.

„Visa tai, kas yra viešojoje erdvėje, yra tiesa. Aš manau, kad reikia išvaduoti žmones. Aš manau, reikia išvaduoti sistemą ir turi būti priimtas principingas sprendimas“, – pabrėžė politikas.

Jis atkreipė dėmesį, jog D. Šakalienės vadovavimas ministerijai kritikuotinas ir dėl to, jog per bene metus, L. Kasčiūno vertinimu, esmingai su gynybos klausimais nebuvo pasistūmėta.

„Ką mes nuveikėme gynybos srityje, kur mes sustiprėjome, kokie įsigijimai? Tai noriu priminti, kad mes turime tikrai labai neskaidriomis aplinkybėmis, negarbingai patrauktą karinės žvalgybos vadovą ir 3–4 mėnesių epopėją apie tris braziliškus transportinius lėktuvus. (...) Atleiskite, per 10 mėnesių buvo galima padaryti daug daugiau“, – tvirtino jis.

Tuo metu klausiamas, ar valdančiųjų gretose esama politikų, kurie galėtų imtis vadovavimo Krašto apsaugos ministerijai, L. Kasčiūnas pareiškė – jeigu socialdemokratai neturės kuo pakeisti D. Šakalienę, „tai bus didelė tragedija“ partijai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

PL
PL
2025-10-21 10:36
Lenkija meta iššūkį skaitmeninei Europai: atsisakė įvesti grynųjų pinigų ribojimus
Kol Briuselis ruošia skaitmeninį eurą, Varšuva renkasi laisvę – žmonių teisę atsiskaityti kaip nori.
Lenkijos prezidentas A. Duda dar metų pradžioje pasirašė įstatymą, panaikinusį nuo 2024 m. sausio 1 d. planuotus grynųjų pinigų apribojimus.
„Grynieji pinigai yra laisvė, nepriklausomybė, privatumas ir mokėjimų saugumas“, – pabrėžė Lenkijos Seimo narys Zbigniewas Ziobro.
„Bankų lobistai ir eurokratai, tokie kaip K. Švabas, norėjo pasiekti, kad grynieji išnyktų ir būtų pakeisti elektroniniais pinigais. Tai būtų bloga žinia lenkams, kurie visada turi turėti teisę rinktis. Jei kas nori naudoti elektroninius pinigus, niekas to nedraudžia, bet jei kas nenori, turi turėti teisę naudoti grynuosius, kurie yra suverenumo simbolis. Ginsime piliečių saugumą ir laisvę, ypač šiandien, kai už mūsų rytinės sienos vyksta karas,“ – sakė Zbigniewas Ziobro.
Atsakyti
Petras
Petras
2025-10-21 10:42
Na Sakaliene nuveike - atleido zvalgybos vadova. Paskui kazkokie neskaidrus ketinimai , pletkai… Ner ja pasitikejimo.
Atsakyti
Stanislovas
Stanislovas
2025-10-21 10:31
Ačiū Dievui kad sistema išsivadavo nuo Kaščiuno!
Atsakyti
REKOMENDUOJAME
TOLIAU SKAITYKITE
