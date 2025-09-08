Kalendorius
Rugsėjo 8 d., pirmadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Skvernelis pateikė prašymą atleisti jį iš Seimo pirmininko pareigų

2025-09-08 11:12 / šaltinis: ELTA
2025-09-08 11:12

Į naująją valdančiąją koaliciją nepakviestų Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis pateikė prašymą atleisti jį iš Seimo pirmininko pareigų.

Saulius Skvernelis (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)

Į naująją valdančiąją koaliciją nepakviestų Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis pateikė prašymą atleisti jį iš Seimo pirmininko pareigų.

REKLAMA
0

Apie pirmadienį pasirašytą prašymą Eltai patvirtino pats S. Skvernelis.

Pernai rinkimus laimėjusiems socialdemokratams rugpjūtį suformavus naują valdančiąją daugumą su „aušriečiais“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija, S. Skvernelis tikino pasitrauksiąs į parlamento vadovo posto.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dėl S. Skvernelio atleidimo Seimas turėtų spręsti trečiadienį parlamentarams susirinkus į pirmąjį rudens sesijos posėdį.

REKLAMA
REKLAMA

Pagal naująją koalicinę sutartį Seimo pirmininko kėdė deleguojama socialdemokratams – pastarieji į šį postą siūlys šiuo metu pirmojo vicepirmininko pareigas einantį Juozą Oleką.

REKLAMA

Seimo statute nustatyta, kad parlamento vadovas renkamas slaptu balsavimu pirmojoje Seimo sesijoje visam parlamento įgaliojimų laikui. Kandidatus į Seimo pirmininko pareigas raštišku pareiškimu gali siūlyti ne mažiau kaip 1/10 Seimo narių – 15 parlamentarų.

Kandidatas laikomas išrinktu, jeigu už jį balsavo daugiau kaip pusė balsavusių Seimo narių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų