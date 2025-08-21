Kalendorius
Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Skvernelis prabilo apie planus, kai pasitrauks iš Seimo pirmininko posto

2025-08-21 10:12 / šaltinis: ELTA
2025-08-21 10:12

Į derybas dėl naujosios koalicijos nepakviestos Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis po pasitraukimo iš Seimo pirmininko pozicijos svarsto galimybę dirbti Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete (NSGK).

Saulius Skvernelis (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)

Į derybas dėl naujosios koalicijos nepakviestos Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis po pasitraukimo iš Seimo pirmininko pozicijos svarsto galimybę dirbti Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete (NSGK).

REKLAMA
5

„Svarstau dabar, kur mano buvimas labiausiai nervintų valdančiuosius“, – šmaikščiai ketvirtadienį į žurnalistų klausimą sureagavo S. Skvernelis, patvirtindamas, kad svarsto apie darbą NSGK.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiuo metu Seimo pirmininko pozicijoje dirbantis demokratų lyderis teigia šių pareigų ketinantis atsisakyti savo noru.

REKLAMA
REKLAMA

„Taip, iškart atsisakysiu. (...) Rugsėjo 10 d. eilinės sesijos pirmas posėdis ir aš palengvinsiu tikrai situaciją – pats pateiksiu atsistatydinimą ir Seimas tą klausimą greitai išspręs“, – patikino jis.

REKLAMA

I. Ruginienės kandidatūros nepalaikys

S. Skvernelis taip pat kartoja, kad demokratai nepalaikys naujosios kandidatės į premjero poziciją Ingos Ruginienės.

„Yra rizikos, jos yra įvardintos – pirmiausia, dėl nepatirties. Aš pirmiausia kalbu apie valstybės biurokratinio aparato išmanymą, lyderystės nebuvimą. Ką dabar ir matėme šiose darybose – nėra būsimosios premjerės apskritai. Tai yra didelės rizikos, tai yra nestandartinis socialdemokratų sprendimas“, – sakė demokratų pirmininkas.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip skelbta anksčiau, po trečiadienį vykusio trišalio susitikimo, socialdemokratų, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) atstovai su partiečiais toliau aptarinėja derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos.

Jeigu LSDP sudarys koaliciją su „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija, ši valdančioji dauguma Seime turės 82 mandatus.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

ELTA primena, kad liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP teko ieškoti ne tik naujo ministro pirmininko, bet ir iš naujo formuoti valdančiąją daugumą.

LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią I. Ruginienę. Praėjusios savaitės ketvirtadienį prezidentas G. Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo pateikė politikės kandidatūrą į Vyriausybės vadovės postą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
3
3
2025-08-21 10:38
Pats ir prisipažino,kad dabar 3-jus metus visaip kenks Lietuvai,o tada keliaus į politinės istorijos šiukšlyną,nes nemanau,kad beatsiras,kas už jį balsuotų.Tai tokie apgailėtini milicininko planai.O galėjo būti valdančioje koalicijoje,dirbti Lietuvai,juk taip gražiai,liežuvį paploninęs,pas Janutienę suokė.Deja...Pats save išsidulkino.
Atsakyti
IŠSIDAVĖ
IŠSIDAVĖ
2025-08-21 10:38
TRUMPAI SAKANT PARODYS TIKRĄ VEIDĄ- MALS ŠŪ....
Atsakyti
Jo
Jo
2025-08-21 10:52
Paskandino Palucką ir pas su juo nuburbuliavo. Kaip sako sena patarlė - nekask duobės kitam, nes pats įkrisi...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų