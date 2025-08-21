Skvernelis prabilo apie planus, kai pasitrauks iš Seimo pirmininko posto

„Svarstau dabar, kur mano buvimas labiausiai nervintų valdančiuosius“, – šmaikščiai ketvirtadienį į žurnalistų klausimą sureagavo S. Skvernelis, patvirtindamas, kad svarsto apie darbą NSGK.
Šiuo metu Seimo pirmininko pozicijoje dirbantis demokratų lyderis teigia šių pareigų ketinantis atsisakyti savo noru.
„Taip, iškart atsisakysiu. (...) Rugsėjo 10 d. eilinės sesijos pirmas posėdis ir aš palengvinsiu tikrai situaciją – pats pateiksiu atsistatydinimą ir Seimas tą klausimą greitai išspręs“, – patikino jis.
I. Ruginienės kandidatūros nepalaikys
S. Skvernelis taip pat kartoja, kad demokratai nepalaikys naujosios kandidatės į premjero poziciją Ingos Ruginienės.
„Yra rizikos, jos yra įvardintos – pirmiausia, dėl nepatirties. Aš pirmiausia kalbu apie valstybės biurokratinio aparato išmanymą, lyderystės nebuvimą. Ką dabar ir matėme šiose darybose – nėra būsimosios premjerės apskritai. Tai yra didelės rizikos, tai yra nestandartinis socialdemokratų sprendimas“, – sakė demokratų pirmininkas.
Kaip skelbta anksčiau, po trečiadienį vykusio trišalio susitikimo, socialdemokratų, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) atstovai su partiečiais toliau aptarinėja derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos.
Jeigu LSDP sudarys koaliciją su „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija, ši valdančioji dauguma Seime turės 82 mandatus.
ELTA primena, kad liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP teko ieškoti ne tik naujo ministro pirmininko, bet ir iš naujo formuoti valdančiąją daugumą.
LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią I. Ruginienę. Praėjusios savaitės ketvirtadienį prezidentas G. Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo pateikė politikės kandidatūrą į Vyriausybės vadovės postą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!