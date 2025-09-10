Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Parlamentas atleido Skvernelį iš Seimo pirmininko posto

2025-09-10 10:48 / šaltinis: ELTA
2025-09-10 10:48

Parlamentarai pritarė Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderio Sauliaus Skvernelio atleidimui iš Seimo pirmininko pareigų. 

Saulius Skvernelis (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)

Parlamentarai pritarė Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos" lyderio Sauliaus Skvernelio atleidimui iš Seimo pirmininko pareigų. 

Už balsavo 85, prieš – 17, susilaikė – 23 parlamentarai.

Iš Seimo pirmininko pareigų pasitraukiantis S. Skvernelis džiaugėsi per jo vadovavimo parlamentui laikotarpį nuveiktais darbais.

„Galiu pasakyti, kad pavyko sustabdyti tam tikrus procesus Seime. Kai kam tam tikrus procesus pagyvinti, paskatinti laikytis tvarkų, kurios buvo patvirtintos Seime, laikytis numatytų įstatymų“, – sakė S. Skvernelis.

„Noriu palinkėti būsimam Seimo pirmininkui, kad ta aukšta kartelė, vėliava, kuri ne vieną kadenciją yra nešama Seime, ji tokia ir būtų“, – akcentavo jis.

Sprendimą eiti į koaliciją su „aušriečiais“ vadino klaida

Savo ruožtu Liberalų sąjūdžio frakcijos Seime atstovas Vitalijus Gailius posėdžio metu teiravosi S. Skvernelio, ar šis gali pripažinti, kad demokratų sprendimas eiti į koaliciją su „Nemuno aušra“ buvo klaida.

„Ar šis jūsų žingsnis reiškia pripažinimą, kad prieš 70 parlamento posėdžių padarėte klaidą susiedamas savo 9 mėnesių pirmininkavimo laikotarpį su buvusia politine daugumą ir tai yra nenoras pasilikti klaidoje?“, – klausė parlamentaras.

S. Skvernelis dar kartą pakartojo manąs, kad sprendimas eiti į valdančiąją koaliciją su „aušriečiais“ buvo klaida. Visgi politikas pabrėžė manąs, kad tą klaidą demokratams pavyko ištaisyti.

„Aš pasakiau, kad tai buvo klaida ir tą klaidą ištaisėme. (...) Vieni mano, kad klaidos yra neištaisomos. Aš manau, kad yra ištaisomos, jeigu turi tam tikros savigarbos, padorumo, tai jas reikia taisyti“, – akcentavo jis.

Prašymą atleisti jį iš parlamento vadovo pareigų S. Skvernelis pasirašė po to, kai politiko vedami demokratai nebuvo pakviesti į valdančiąją koaliciją. 

Rugpjūtį socialdemokratams pasirašius koalicinę sutartį su „Nemuno aušra“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija, Seimo pirmininko postas atiteko socdemams. Pastarieji į parlamento vadovus siūlomo Juozo Oleko kandidatūrą. 

Dėl Seimo pirmininko skyrimo parlamentas sprendžia slaptu balsavimu.

Pagal naujai sudarytą valdančiosios koalicijos sutartį, daugumą Seime sudarys socialdemokratai, „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija. Naujoji koalicija turės 82 mandatus.

Demokratų „Vardan Lietuvos“ valdyba iškėlė sąlygas galimiems koalicijos partneriams: LVŽS neatitinka šių lūkesčių (nuotr. Elta)
Naujos valdžios dėlionės: abipusės nemeilės, tvaikas ir naujokų vilionė (59)

