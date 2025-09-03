Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Skvernelio demokratai dėl Žemaitaičio kreipėsi į prokuratūrą

2025-09-03 13:01 / šaltinis: ELTA
2025-09-03 13:01

Sauliaus Skvernelio vadovaujami demokratai trečiadienį kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, prašydami pradėti tyrimą dėl „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio galimo spaudimo žemės ūkio ministrui Ignui Hofmanui.

Saulius Skvernelis (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)

Sauliaus Skvernelio vadovaujami demokratai trečiadienį kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, prašydami pradėti tyrimą dėl „aušriečių" lyderio Remigijaus Žemaitaičio galimo spaudimo žemės ūkio ministrui Ignui Hofmanui.

17

Prokuratūrai išsiųstame rašte demokratai teigia, kad R. Žemaitaitis nepaisė konstitucinio valdžių atskyrimo principo ir galimai tiesiogiai kišosi į ministerijos darbą, siekdamas daryti įtaką pavaldžių įstaigų vadovų skyrimui.

Demokratų frakcijos seniūnas Linas Kukuraitis teigia, kad būtina, jog „Nemuno aušros“ lyderio veiksmų teisėtumą įvertintų teisėsauga, nes nėra jokio pagrindo tikėtis, kad spaudimas dėl konkrečių žmonių priėmimo į atsakingas pareigas liautųsi pasikeitus ministrams.

„Čia tik vienas konkretus atvejis, kai ministras ryžosi prabilti apie patirtą spaudimą ir bandymus daryti įtaką. Ta pati politinė jėga šiuo metu gali deleguoti tris ministrus ir nėra jokių priežasčių viltis, kad šis būdas nebuvo ar nebus taikomas kitose ministerijose, siekiant įdarbinti ne kompetentingiausius, o patogiausius ar lojaliausius vadovus ir specialistus“, – pranešime sakė L. Kukuraitis.

Jeigu po pateikto skundo prokuratūra nustatys nusikalstamos veikos požymius bus pradėtas ikiteisminis tyrimas, atsakymą tikimasi gauti per dešimt dienų nuo jo pateikimo.

Kaip antradienį skelbė LRT.lt, I. Hofmanas teigė, kad „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis spaudė jį atleisti kai kuriuos Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM) pavaldžių tarnybų ir institucijų vadovus.

Po šių pareiškimų STT pradėjo aplinkybių patikslinimą. 

Trečiadienį STT kvietimo atvykti į apklausą sulaukęs I. Hofmanas patikslino, kad iš R. Žemaitaičio jis patyrė ne spaudimą, o šmeižtą ir melą. 

Buvęs Žemės ūkio tarybos (ŽŪT) pirmininkas I. Hofmanas ministru naujojoje Vyriausybėje nebedirbs, kadangi „aušriečiai“ į XX Vyriausybę nusprendė pateikė ŽŪM viceministro Andriaus Paliono kandidatūrą.

ELTA (ELTA)

Ignas Hofmanas (Lukas Balandis/BNS)
Žemdirbių atstovai kritikuoja norą keisti Hofmaną: tikriausiai, niekam nereikia dirbančio ministro
Ignas Hofmanas. ELTA / Josvydas Elinskas
Hofmanas gavo STT kvietimą apklausai (2)
Ignas Hofmanas (nuotr. Elta)
Hofmanas apie Žemaitaičio pareiškimus: „Buvau apšmeižtas“ (8)
Remigijus Žemaitaitis Andrius Ufartas/Fotobankas
Po Hofmano teiginių apie Žemaitaičio vykdomą spaudimą – STT dėmesys (17)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Margo
Margo
2025-09-03 13:23
Žinot skęstantysis ir už britvos griebiasi o Skverneliui geriau prikąsti liežuvį nes pats iki ausų sėdi pamazgų duobėje
Atsakyti
3
3
2025-09-03 13:44
Lygiai taip pat ir skvernelį galima dėl asfalto į prokuratūrą nutempti.
Atsakyti
Jaunasis konservatorius Patriotas
Jaunasis konservatorius Patriotas
2025-09-03 13:45
Smagu matyti kaip visi kreipiasi į prokuratūrą dėl aušriečio Žemaitaičio bet niekas nesikreipia į prokuratūrą dėl konservatoriais Bužinsko machinacijų Vilniaus savivaldybėje. Tai dar kartą patvirtina kas mūsų partija sažiningiausia partija pasaulyje.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (17)
