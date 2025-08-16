Ukraina numušė 61 iš 85 Rusijos dronų

Tokius duomenis Ukrainos karinės oro pajėgos pateikė socialiniame tinkle „Telegram“.
Karinės oro pajėgos paskelbė, kad nuo penktadienio 19 val. 30 min. Rusija į Ukrainą paleido raketą „Iskander-M“ ir 85 smogiamuosius dronus „Shahed“ bei juos imituojančius dronus. Bepiločiai orlaiviai buvo paleisti iš Kursko, Oriolo, Milerovo, Primorsko Achtarsko, Šatalovo ir Hvardijskės, esančios laikinai okupuotame Krymo pusiasalyje.
Taikytasi į vietoves Sumų, Donecko, Černihivo ir Dnipropetrovsko srityse.
Nuo Rusijos atakos gynėsi Ukrainos radioelektroninės kovos pajėgos, dronų operatoriai ir mobilios šaulių grupės.
Preliminariais duomenims, rytų ir šiaurės Ukrainoje iki šeštadienio 8 val. ryto buvo numuštas ar kitaip nukenksmintas 61 dronas.
Viena raketa ir 24 dronai pataikė į 12 vietovių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!