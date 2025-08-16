TV3 Žinios. Trumpo ir Putino susitikimas; Daugėja esimo įvykių; Skandalas Alytuje

O daugiau eismo įvykių, žuvusių ir sužeistųjų keliuose – tokia nerimą kelianti šio pusmečio statistika. Vairuotojai viršija greitį, nenori praleisti pėsčiųjų perėjose, vairuoja girti, ypač mėgsta prie vairo naudotis telefonu. Ekspertai sako, kad lietuvių negąsdina net baudos – esą jos nebeproporcingos gyventojų uždirbamoms pajamoms, o dažnas jų piktybiškai nemoka. Policija teigia, kad eismo įvykių ir žūčių keliuose skaičių padeda sumažinti greičio matuokliai, bet laikinai susisiekimo ministro pareigas einantis Eugenijus Sabutis įveda naują tvarką – greičio matuoklius žada perkelti, trumpins ar dalins kelių ruožus, kuriuose jie yra, o pačių greičio matuoklių skaičiaus nedidins. Pasak ministro Sabučio, eismo sauga ir baudos nesusiję dalykai.
Beje, skandalas Alytuje – iš darbo išeina visi Pirminės sveikatos priežiūros centro gydytojai. Tokį sprendimą medikai sako priėmė po to, kai savivaldybė Pirminės sveikatos priežiūros centrą, kuriame jie dirbo, prijungė prie didžiulės centrinės Alytaus poliklinikos. Drastiško žingsnio medikai ėmėsi ir dėl to, kad esą miesto valdžia jų neįspėjo apie įstaigos reorganizaciją, ir net neprašė apie tai paskelbus – likti. Pacientai ir verkia, ir žada keliauti paskui medikus į Alytaus rajoną. O štai miesto valdžia susidariusią situaciją vadina muilo burbulu.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!