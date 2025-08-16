Europa reikalauja saugumo garantijų Ukrainai, žada tęsti paramą

Pareiškimą, kurį publikavo Europos Vadovų Taryba (EVT), pasirašė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni, Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas, Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Keiras Starmeris, Suomijos prezidentas Alexanderis Stubbas, Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas, Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Antonio Costa ir Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen.
Nors po D. Trumpo susitikimo su V. Putinu nei dėl paliaubų, nei dėl taikos Ukrainoje nieko nesutarta, Europos lyderiai vis tiek sveikino JAV prezidento pastangas siekiant Rusijos agresijos pabaigos ir teisingos bei ilgalaikės taikos Ukrainoje.
„Kaip sakė prezidentas D. Trumpas, „sandorio nebūna, kol sandoris neatsiranda“. Kaip numatė prezidentas D. Trumpas, kitas žingsnis turi būti tolesnės derybos įtraukiant prezidentą V. Zelenskį, su kuriuo jis greitai susitiks. Esame pasirengę dirbti išvien su prezidentu D. Trumpu ir prezidentu V. Zelenskiu siekdami trišalio viršūnių susitikimo su Europos parama“, – teigia Europos lyderiai.
Jie taip pat pabrėžia, kad Ukrainai privalo būti suteiktos tvirtos saugumo garantijos efektyviai ginti savo suverenumą ir teritorinį vientisumą. Politikai sveikina D. Trumpo pareiškimą, kad JAV pasirengusi suteikti saugumo garantijas.
„Niekaip negalima riboti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų ar jų bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis. Rusija negali turėti veto teisės Ukrainos kelyje į ES ir NATO. Ukraina priims sprendimus dėl savo teritorijos. Tarptautinės sienos negali būti keičiamos jėga“, – teigiama pareiškime.
Europa ketina toliau remti Ukrainą ir pabrėžė ryžtą „padaryti daugiau, kad Ukraina liktų stipri“ siekiant karo pabaigos ir teisingos bei ilgalaikės taikos.
Pareiškime teigiama, kad tol, kol žudynės Ukrainoje tęsis, Europa yra pasirengusi toliau spausti Rusiją, griežtinti sankcijas ir plėsti ekonomines priemones didinančias spaudimą Rusijos karo ekonomikai tol, kol bus pasiekta teisinga ir ilgalaikė taika.
„Ukraina gali pasikliauti mūsų nepajudinamu solidarumu siekiant taikos, kuri garantuotų gyvybiškai svarbius Ukrainos ir Europos saugumo interesus“, – sakoma pareiškime.
ELTA primena, kad penktadienį D. Trumpas Aliaskoje susitiko su V. Putinu. Tačiau po beveik tris valandas trukusio susitikimo nieko nepranešta nei apie paliaubas, nei apie taiką Ukrainoje. Vėliau JAV prezidentas savo socialiniame tinkle „Truth Social“ paskelbė, kad Ukrainoje reikia siekti iš karto taikos susitarimo, o ne paliaubų. Pirmadienį Vašingtone jis ketina susitikti su V. Zelenskiu.
