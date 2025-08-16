Kalendorius
Rugpjūčio 16 d., šeštadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Europa reikalauja saugumo garantijų Ukrainai, žada tęsti paramą

2025-08-16 13:42 / šaltinis: ELTA
2025-08-16 13:42

Europos lyderiai šeštadienį išplatino bendrą pareiškimą po penktadienį Aliaskoje įvykusio JAV prezidento Donaldo Trumpo susitikimo su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, praneša „The Guardian“.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

Europos lyderiai šeštadienį išplatino bendrą pareiškimą po penktadienį Aliaskoje įvykusio JAV prezidento Donaldo Trumpo susitikimo su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, praneša „The Guardian“.

REKLAMA
2

Pareiškimą, kurį publikavo Europos Vadovų Taryba (EVT), pasirašė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni, Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas, Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Keiras Starmeris, Suomijos prezidentas Alexanderis Stubbas, Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas, Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Antonio Costa ir Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nors po D. Trumpo susitikimo su V. Putinu nei dėl paliaubų, nei dėl taikos Ukrainoje nieko nesutarta, Europos lyderiai vis tiek sveikino JAV prezidento pastangas siekiant Rusijos agresijos pabaigos ir teisingos bei ilgalaikės taikos Ukrainoje.

REKLAMA
REKLAMA

„Kaip sakė prezidentas D. Trumpas, „sandorio nebūna, kol sandoris neatsiranda“. Kaip numatė prezidentas D. Trumpas, kitas žingsnis turi būti tolesnės derybos įtraukiant prezidentą V. Zelenskį, su kuriuo jis greitai susitiks. Esame pasirengę dirbti išvien su prezidentu D. Trumpu ir prezidentu V. Zelenskiu siekdami trišalio viršūnių susitikimo su Europos parama“, – teigia Europos lyderiai.

REKLAMA

Jie taip pat pabrėžia, kad Ukrainai privalo būti suteiktos tvirtos saugumo garantijos efektyviai ginti savo suverenumą ir teritorinį vientisumą. Politikai sveikina D. Trumpo pareiškimą, kad JAV pasirengusi suteikti saugumo garantijas.

„Niekaip negalima riboti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų ar jų bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis. Rusija negali turėti veto teisės Ukrainos kelyje į ES ir NATO. Ukraina priims sprendimus dėl savo teritorijos. Tarptautinės sienos negali būti keičiamos jėga“, – teigiama pareiškime.

REKLAMA
REKLAMA

Europa ketina toliau remti Ukrainą ir pabrėžė ryžtą „padaryti daugiau, kad Ukraina liktų stipri“ siekiant karo pabaigos ir teisingos bei ilgalaikės taikos.

Pareiškime teigiama, kad tol, kol žudynės Ukrainoje tęsis, Europa yra pasirengusi toliau spausti Rusiją, griežtinti sankcijas ir plėsti ekonomines priemones didinančias spaudimą Rusijos karo ekonomikai tol, kol bus pasiekta teisinga ir ilgalaikė taika.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Ukraina gali pasikliauti mūsų nepajudinamu solidarumu siekiant taikos, kuri garantuotų gyvybiškai svarbius Ukrainos ir Europos saugumo interesus“, – sakoma pareiškime.

ELTA primena, kad penktadienį D. Trumpas Aliaskoje susitiko su V. Putinu. Tačiau po beveik tris valandas trukusio susitikimo nieko nepranešta nei apie paliaubas, nei apie taiką Ukrainoje. Vėliau JAV prezidentas savo socialiniame tinkle „Truth Social“ paskelbė, kad Ukrainoje reikia siekti iš karto taikos susitarimo, o ne paliaubų. Pirmadienį Vašingtone jis ketina susitikti su V. Zelenskiu.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
JAV siunčia žinią: netrukus pasaulis išvys, kokių veiksmų Trumpas imsis Maskvos atžvilgiu (nuotr. SCANPIX)
JAV siūlo Ukrainai NATO pobūdžio saugumo garantijas
Dovilė Šakalienė (nuotr. Elta)
Šakalienė įvertino VPutino retoriką po susitikimo Aliaskoje: eilinės manipuliacijos ir grasinimai (11)
Trumpas ir Putinas pasisveikino kaip geri draugai: ką reiškia šiltas rankų paspaudimas ir šypsenos?
Trumpas ir Putinas pasisveikino kaip geri draugai: ką išduoda šiltas rankų paspaudimas ir šypsenos? (14)
Sutiko Putinas ir Trumpas (nuotr. SCANPIX)
„Ar nustosite žudyti civilius gyventojus?“: klausimų į vatą dėl karo Ukrainoje Putinui Aliaskoje nevynioja (47)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų