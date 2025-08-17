Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

„Axios“: Trumpas nori kitą penktadienį surengti susitikimą su Zelenskiu ir Putinu

2025-08-17 09:48 / šaltinis: ELTA
2025-08-17 09:48

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad rugpjūčio 22 d. nori surengti trišalį susitikimą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad rugpjūčio 22 d. nori surengti trišalį susitikimą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.

0

Apie tai pranešė naujienų agentūra „Axios“, kurios pranešimą cituoja „Ukrinform“.

Telefonu kalbėdamas su V. Zelenskiu ir Europos lyderiais D. Trumpas pareiškė norįs „greitai“, jau rugpjūčio 22 d. surengti trišalį aukščiausiojo lygio susitikimą, agentūrai „Axios“ pasakė du šaltiniai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pažymima, kad V. Putinas nėra viešai patvirtinęs, ar dalyvaus siūlomame susitikime.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, po penktadienio derybų su V. Putinu D. Trumpas telefonu kalbėjosi su V. Zelenskiu.

Prezidentas V. Zelenskis pritarė siūlomam trišaliam susitikimui. Tikimasi, kad aukščiausiojo lygio susitikimo detalės bus aptartos pirmadienį, rugpjūčio 18 d., kai Ukrainos prezidentas Vašingtone susitiks su JAV vadovu.

