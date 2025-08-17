„Axios“: Trumpas nori kitą penktadienį surengti susitikimą su Zelenskiu ir Putinu

Apie tai pranešė naujienų agentūra „Axios“, kurios pranešimą cituoja „Ukrinform“.
Telefonu kalbėdamas su V. Zelenskiu ir Europos lyderiais D. Trumpas pareiškė norįs „greitai“, jau rugpjūčio 22 d. surengti trišalį aukščiausiojo lygio susitikimą, agentūrai „Axios“ pasakė du šaltiniai.
Pažymima, kad V. Putinas nėra viešai patvirtinęs, ar dalyvaus siūlomame susitikime.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, po penktadienio derybų su V. Putinu D. Trumpas telefonu kalbėjosi su V. Zelenskiu.
Prezidentas V. Zelenskis pritarė siūlomam trišaliam susitikimui. Tikimasi, kad aukščiausiojo lygio susitikimo detalės bus aptartos pirmadienį, rugpjūčio 18 d., kai Ukrainos prezidentas Vašingtone susitiks su JAV vadovu.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!