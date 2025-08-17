Kalendorius
Rugpjūčio 17 d., sekmadienis
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis: Rusijos atsisakymas sutikti su paliaubomis apsunkina pastangas užbaigti karą

2025-08-17 08:42 / šaltinis: BNS
2025-08-17 08:42

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vėlų šeštadienį pareiškė, kad Rusijos atsisakymas sutikti su paliaubomis apsunkina pastangas užbaigti daugiau nei trejus metus trunkantį Maskvos sukeltą karą.

NATO viršūnių susitikimas Hagoje (nuotr. SCANPIX)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vėlų šeštadienį pareiškė, kad Rusijos atsisakymas sutikti su paliaubomis apsunkina pastangas užbaigti daugiau nei trejus metus trunkantį Maskvos sukeltą karą.

„Matome, kad Rusija atmeta daugybę raginimų nutraukti ugnį ir dar nenustatė, kada sustabdys žudynes. Tai apsunkina situaciją“, – socialiniuose tinkluose paskelbė Ukrainos lyderis.

„Jei jiems trūksta valios įvykdyti paprastą įsakymą nutraukti smūgius, gali prireikti daug pastangų, kad Rusija turėtų valios įgyvendinti daug didesnį – taikų sambūvį su savo kaimynais dešimtmečius“, – teigė jis.

Volodymyras Zelenskis (instagram.com ir SCANPIX nuotr. montažas)
Zelenskis: Rusija gali netrukus padidinti spaudimą mūšio lauke (8)
Sutiko Putinas ir Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Naujos detalės apie Putino ir Trumpo pokalbį: aiškėja, ką sakė Putinas (66)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas pripažino klydęs dėl karo Ukrainoje (48)
V. Zelenskis: V. Putino ir D. Trumpo susitikimo dieną Maskva vis dar žudo (nuotr. SCANPIX)
Jokio žmogiškumo: derybų dieną Maskva žudo ukrainiečius (36)

Zelia čiort
Zelia čiort
2025-08-17 08:48
Pizdą tau kruvinas kloune. Nepasirašysi kur pirštu parodys, Trumpas nusiplaus rankas, o impotentų koalicija tavo rėžimo nepatemps.
Atsakyti
