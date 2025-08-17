Zelenskis: Rusijos atsisakymas sutikti su paliaubomis apsunkina pastangas užbaigti karą

„Matome, kad Rusija atmeta daugybę raginimų nutraukti ugnį ir dar nenustatė, kada sustabdys žudynes. Tai apsunkina situaciją“, – socialiniuose tinkluose paskelbė Ukrainos lyderis.
„Jei jiems trūksta valios įvykdyti paprastą įsakymą nutraukti smūgius, gali prireikti daug pastangų, kad Rusija turėtų valios įgyvendinti daug didesnį – taikų sambūvį su savo kaimynais dešimtmečius“, – teigė jis.
