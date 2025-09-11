Kalendorius
Rugsėjo 11 d., ketvirtadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Ala Pugačiova prabilo, ką mano apie Vladimirą Putiną: sulaukė reakcijų iš Maskvos

2025-09-11 17:56 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-11 17:56

Dainininkė Ala Pugačiova pirmą kartą per daugelį metų duodama interviu pasakojo apie savo šeimos išvykimo iš Rusijos priežastis 2022 metais ir savo požiūrį į Kremliaus veiksmus. Tai sukėlė plačią reakciją Rusijoje.

Ala Pugačiova ir Maksimas Galkinas su vaikais (nuotr. Instagram)
11

Dainininkė Ala Pugačiova pirmą kartą per daugelį metų duodama interviu pasakojo apie savo šeimos išvykimo iš Rusijos priežastis 2022 metais ir savo požiūrį į Kremliaus veiksmus. Tai sukėlė plačią reakciją Rusijoje.

REKLAMA
2

Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova apkaltino dainininkę dviveidiškumu, skelbia UNIAN.

Maksimas Galkinas ir Ala Pugačiova
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Maksimas Galkinas ir Ala Pugačiova
 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ala Pugačiova atskleidė, ką mano apie Putiną

76-erių A. Pugačiova interviu pasakojo, kad 2022 m. vasarį išvyko gydytis į Izraelį ir planavo grįžti į gimtąją šalį, tačiau Rusijoje jos šeimą ėmė kritikuoti.

REKLAMA
REKLAMA

Kai pirmasis prezidento administracijos pavaduotojas Sergejus Kirijenka paklausė A. Pugačiovos, kuo ji nepatenkinta, ji atsakė. S. Kirijenka ją nuramino, tačiau jau po kelių dienų jos vyras Maksimas Galkinas, atvirai pasisakęs prieš karą, buvo pripažintas „užsienio agentu“.

REKLAMA

Tuomet A. Pugačiova susirūpino dėl savo vaikų ateities šalyje.  

Dainininkė taip pat pareiškė, kad yra prieš karą ir už nuostolių vengimą abiejose pusėse. Ji prisipažino, kad anksčiau buvo „sužavėta“ Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu ir net laikė jį savo pavyzdžiu, tačiau po povandeninio laivo „Kursk“ tragedijos jos požiūris pasikeitė.

„Maniau, kad jis atbėgs iš Sočio visus paguosti, bet taip neįvyko. Neįmanoma nusakyti, kaip man gaila dėl to, kas vyksta. Vėliau viskas gali grįžti į normalias vėžes, bet sugadintų žmonių likimų nebeatsuksi – tai tikra tragedija“, – sakė A. Pugačiova.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų