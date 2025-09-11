Ala Pugačiova prabilo, ką mano apie Vladimirą Putiną: sulaukė reakcijų iš Maskvos

Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova apkaltino dainininkę dviveidiškumu, skelbia UNIAN.
Ala Pugačiova atskleidė, ką mano apie Putiną
76-erių A. Pugačiova interviu pasakojo, kad 2022 m. vasarį išvyko gydytis į Izraelį ir planavo grįžti į gimtąją šalį, tačiau Rusijoje jos šeimą ėmė kritikuoti.
Kai pirmasis prezidento administracijos pavaduotojas Sergejus Kirijenka paklausė A. Pugačiovos, kuo ji nepatenkinta, ji atsakė. S. Kirijenka ją nuramino, tačiau jau po kelių dienų jos vyras Maksimas Galkinas, atvirai pasisakęs prieš karą, buvo pripažintas „užsienio agentu“.
Tuomet A. Pugačiova susirūpino dėl savo vaikų ateities šalyje.
Dainininkė taip pat pareiškė, kad yra prieš karą ir už nuostolių vengimą abiejose pusėse. Ji prisipažino, kad anksčiau buvo „sužavėta“ Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu ir net laikė jį savo pavyzdžiu, tačiau po povandeninio laivo „Kursk“ tragedijos jos požiūris pasikeitė.
„Maniau, kad jis atbėgs iš Sočio visus paguosti, bet taip neįvyko. Neįmanoma nusakyti, kaip man gaila dėl to, kas vyksta. Vėliau viskas gali grįžti į normalias vėžes, bet sugadintų žmonių likimų nebeatsuksi – tai tikra tragedija“, – sakė A. Pugačiova.
