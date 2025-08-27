Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Būna ir taip: Joną Valančiūną žiniasklaida supiršo su pasaulinio garso atlikėja

2025-08-27 12:42
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt
2025-08-27 12:42

Žinoma dainininkė Taylor Swift ir profesionalaus amerikietiškojo futbolo žaidėjas Travisas Kelce`as šiuo metu – kaip niekada laimingi. Pora pranešė apie sužadėtuves. Nepaisant to, viename užsienio socialinio tinklo kanale dainininkė buvo suporuota ne su savo tikruoju sužadėtiniu, o su Lietuvos krepšininku Jonu Valančiūnu.

Užsienio žiniasklaida suporavo Taylor Swift su Jonu Valančiūnu (nuotr. BNS ir nuotr. Instagram)

Žinoma dainininkė Taylor Swift ir profesionalaus amerikietiškojo futbolo žaidėjas Travisas Kelce`as šiuo metu – kaip niekada laimingi. Pora pranešė apie sužadėtuves. Nepaisant to, viename užsienio socialinio tinklo kanale dainininkė buvo suporuota ne su savo tikruoju sužadėtiniu, o su Lietuvos krepšininku Jonu Valančiūnu.

2

Taylor pranešus apie sužadėtuves, netrukus viso pasaulio žiniasklaida ir internautai pradėjo dalintis šia džiugia žinia.

Tačiau nebuvo apsieita be nesusipratimų: viena užsienio žiniasklaidos priemonių, norėdami paskelbti sužadėtuvių žinią, vietoj Travis nuotraukos įkėlė J. Valančiūno nuotrauką. Tokiu įrašu jie pasidalijo socialiniame tinkle Facebook.

Internautų reakcijos

Tokią nuotrauką išplatinusi paskyra sulaukė juokingų gerbėjų pastebėjimų: „Travisui galbūt reikėtų apie tai pagalvoti, nes ji taip pat išteka už Jono Valančiūno“, „Jonas ir Kelce atrodo panašiai, išskyrus ūgį“, „Kada jis pradėjo žaisti Sakramento komandoje? Tai įspūdinga.“

Tačiau pasitaikė ir tokių, kurie neatpažino, jog nuotraukoje – visai ne Travisas: komentarų skiltį užplūdo sveikinimai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

