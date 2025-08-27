Būna ir taip: Joną Valančiūną žiniasklaida supiršo su pasaulinio garso atlikėja

Taylor pranešus apie sužadėtuves, netrukus viso pasaulio žiniasklaida ir internautai pradėjo dalintis šia džiugia žinia.
Tačiau nebuvo apsieita be nesusipratimų: viena užsienio žiniasklaidos priemonių, norėdami paskelbti sužadėtuvių žinią, vietoj Travis nuotraukos įkėlė J. Valančiūno nuotrauką. Tokiu įrašu jie pasidalijo socialiniame tinkle Facebook.
Internautų reakcijos
Tokią nuotrauką išplatinusi paskyra sulaukė juokingų gerbėjų pastebėjimų: „Travisui galbūt reikėtų apie tai pagalvoti, nes ji taip pat išteka už Jono Valančiūno“, „Jonas ir Kelce atrodo panašiai, išskyrus ūgį“, „Kada jis pradėjo žaisti Sakramento komandoje? Tai įspūdinga.“
Tačiau pasitaikė ir tokių, kurie neatpažino, jog nuotraukoje – visai ne Travisas: komentarų skiltį užplūdo sveikinimai.
