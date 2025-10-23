Į dramas ir ministro žingsnį sureagavo Šimonytė: „Vien už tai reiktų jį atstatydinti“

„Taip atrodo mūsų situacijos vertinimas Politico. Ir negali dėl to pykti – tokia yra melo ir diletantizmo kaina“, – savo įraše feisbuke rašo I. Šimonytė.
Leidinys Politico publikavo straipsnį pavadinimu „Lithuania’s PM fires defense minister after military budget clash“ („Lietuvos premjerė atleido krašto apsaugos ministrę po konflikto dėl gynybos biudžeto“), kuriame teigiama, kad Ingos Ruginienės vadovaujama naujoji Vyriausybė patyrė antrą ministro netektį.
I. Šimonytė priminė, kad „vos prieš mėnesį pati I. Ruginienė pasiūlė D. Šakalienei tęsti darbą Krašto apsaugos ministerijoje“, tačiau dabar „tarsi sako nežinojusi to ir ano“.
„Bet jeigu gyvenai ne kosmose, tai girdėjai ir diskusijas apie E. Paulavičiaus atleidimą, ir klausimus dėl Embraer pirkimo, kurie buvo vieši“, – teigia buvusi premjerė.
Pasak jos, asignavimų įsisavinimas taip pat nėra naujas klausimas:
„Jau ne kartą ir aš, ir mano kolegos minėjome, kad kol kas didžiąja dalimi važiuojama ant senųjų sutarčių, o naujų kontraktų pasirašymas vėluoja. Visus šiuos klausimus reikėjo užduoti ministrei iki jos pateikimo darbui naujoje Vyriausybėje. Bet jokių klausimų, kaip suprantu, nebuvo – priešingai, nebuvo jokių abejonių, ir ministrė drauge su K. Budriu buvo palaiminti kone pirmieji.“
Šimonytė: „Belieka finansų ministrą prezentuoti kaip savo darže nesigaudantį rastinuką“
Šimonytė taip pat atkreipė dėmesį, kad nereikėtų stebėtis, jog „visi sieja atleidimą su ministrės kova dėl kitų metų biudžeto“.
„Sies ir sies, kokios bebūtų tikrosios priežastys. Nebent jos bus tiesiai įvardytos. Bet kažkas man šnibžda, kad nebus“, – rašo ji.
Pasak politikės, diskusijos dėl biudžeto visuomet sukelia įvairių grupių reakcijas.
„Diskusijose dėl kitų metų biudžeto dalyvauja įvairios visuomenės grupės: profsąjungos reikalauja, pareigūnai piketuoja, ūkininkai traktoriais groja maršus ir t.t. Tai normalu. P. I. Ruginienei neabejotinai tai tiko, kai ji buvo profsąjungų viršininkė“, – pažymėjo Šimonytė.
Ji pridūrė, kad „dažnai toks veikimas vyksta su tyliu ar garsiu tos srities ministro pritarimu, nes jis irgi yra politikas ir nori kuo geresnio rezultato savo bendruomenei arba bent jau nelikti jų akyse kaltas“.
„Žymiai geriau, kai kaltas lieka finansų ministras. Dėl to pykti yra paika. Politikoje gauti priekaištų už tai, kad dirbi savo darbą – bandai subalansuoti tarpusavyje priešingus interesų grupių reikalavimus – yra kasdienybė. Jeigu atėjai dirbti dėl kitų kartų, o ne kitų rinkimų – išgyvenama“, – rašo ji.
Anot Šimonytės, „kariuomenė piketuot ir mitinguot negali“, tačiau „lūkestis, kad nepastebėtas prasmuks mažesnis nei 5 proc. BVP finansavimas, kai VGT sutarta tarp 5–6 ir žinoma, kad yra įsipareigota pasiekti pilną divizijos išvystymą iki 2030 m., yra tiesiog kvailas. Su influenceriais ar be, su off recordais ar be.“
Galiausiai buvusi premjerė ironizavo, kad visam reikalui pridengti „belieka finansų ministrą prezentuoti kaip savo darže nesigaudantį rastinuką, kuris net nežino, kada jo rengiamame biudžete atsiranda maždaug pusės milijardo pokytis“.
„Vien už tai reiktų jį atstatydinti“, – tvirtino I. Šimonytė.
