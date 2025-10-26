Archyviniame kadre – garsus Lietuvos dainininkas: ar atpažįstate?

TV3 laida „Žvaigždžių žvaigždutės“ visuomet savo žiūrovus stebina ne tik netikėčiausiomis istorijomis, bet ir galimybe išvysti neregėtus žinomų žmonių vaikystės kadrus.
Šįkart ne vienam teko paspėlioti, koks žinomas vyras įamžintas žavioje nuotraukoje.
Kaip vėliau paaiškėjo, archyviniame kadre yra įamžintas dainininkas ir aktorius Mantas Jankavičius.
Prakalbo apie asmeninį gyvenimą
M. Jankavičius dažnai įvardijamas vienu paslaptingiausių scenos žmonių. Asmeninį gyvenimą jis laiko po devyniais užraktais, tačiau 2023-aisiais, naujienų portalo tv3.lt laidoje, jis atvirai prakalbo ne tik apie santykius su žmona Ieva, bet ir tėvystės iššūkius.
Keturis vaikus – Beną, Herkų, Upę ir Mortą – auginantis Mantas neslėpė, kad turėti didelę šeimą yra ir didžiulė atsakomybė. Visgi vyras džiaugėsi, kad Dievas juos apdovanojo sveikais, protingais ir šauniais vaikais. Taigi koks Mantas tėtis?
„Visoks. Bet svarbiausia – skiriantis dėmesio ir laiko savo vaikams. Tikrai labai jais visais didžiuojuosi“, – šypsodamasis sako atlikėjas.
Jau daugiau nei 20 metų santuokoje su Ieva esantis Mantas pokalbio metu negailėjo gražiausių žodžių žmonai. Už ką jaučiasi jai ypač dėkingas ir kaip vyrui sekasi suderinti sceną bei asmeninį gyvenimą?
„Didžiulė nelaimė yra žmogui, gyvenančiam scenos gyvenimą, nes nėra paprasta iš to išsivaduoti. Aš labai mėgstu galvoti, kas vyksta per koncertus tarp žmonių ir manęs. Bandau suprasti, kodėl vienaip ar kitaip jaučiuosi po koncerto. Tas vidinis konfliktas labai destruktyvus.
Pavyzdžiui, daug žmonių energijos ir meilės jaučiu tuo metu, nes jie šlovina, ploja. Taip gauni didelę dozę patvirtinimo, kad esi fainas, o nulipęs nuo scenos jauti didelį pakylėjimą. Širdis tada galvoja – štai kaip noriu visą gyvenimą jaustis: pakylėtas, laimingas, priimtas, džiaugsmingas.
Bet grįžęs namo nebežinai, ką su tuo daryti, nes čia viskas daug paprasčiau. Turi sumokėti mokesčius, išplauti indus ir pasekti pasaką vaikams. Žmona tavęs nešlovina, nes reikia aptarti ir tą, ir aną. Tada pavojingai pradedi galvoti, kad namie yra ne gyvenimas, o štai scenoje – tikroji laimė“, – sako Mantas.
