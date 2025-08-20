Kalendorius
Rugpjūčio 20 d., trečiadienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva

Lietuvoje – nauji susirgimai klastinga bakterija: užklupo skirtinguose miestuose, visi pateko į ligoninę

2025-08-20 15:38 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-20 15:38

Lietuvoje per liepos mėnesį užfiksuoti net 5 legioneliozės (legionierių ligos) atvejai. Visi žmonės buvo gydyti ligoninėje, laimei, mirusiųjų nebuvo. Kaip nurodo Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC), atvejai nėra susiję.

Lietuvoje per liepos mėnesį užfiksuoti net 5 legioneliozės (legionierių ligos) atvejai. Visi žmonės buvo gydyti ligoninėje, laimei, mirusiųjų nebuvo. Kaip nurodo Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC), atvejai nėra susiję.

REKLAMA
0

Kaip portalui tv3.lt komentavo NVSC Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Simona Žukauskaitė-Šarapajevienė, 2 susirgimai per liepos mėnesį registruoti Klaipėdos apskrityje, po 1 atvejį – Vilniaus, Kauno ir Alytaus apskrityse.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip išvengti užsikrėtimo legionelioze?
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kaip išvengti užsikrėtimo legionelioze?

Visiems prireikė gydymo ligoninėje

Įstaigos duomenimis, legionelioze užsikrėtė 2 vyrai ir 3 moterys: trys iš jų priklausė 65–79 m. amžiaus asmenų grupei, vienas asmuo – 25–64 m. amžiaus grupei, dar vienam gyventojui buvo daugiau nei 80 metų. Visiems 5 susirgusiesiems prireikė gydymo ligoninėje.

REKLAMA
REKLAMA

„Visi atvejai yra pavieniai ir nesusiję su protrūkiu. Atlikus šių atvejų epidemiologinius tyrimus, galima užsikrėtimo rizika gyvenamojoje aplinkoje nebuvo nustatyta“, – komentavo NVSC atstovė.

REKLAMA

Primenama, kad birželio mėnesį Lietuvoje buvo registruotas 1 legioneliozės atvejis. Iš viso šiemet sausio–liepos mėn. Lietuvoje užregistruoti 34 legioneliozės atvejai, iš jų daugiausia – Vilniaus apskrityje (16 atvejų), kiti – Klaipėdos (9), Panevėžio (5), Kauno ir Alytaus apskrityse (po 2 atvejus).

Didžioji dalis susirgusiųjų – vyresni nei 50 metų amžiaus, taip pat daugiau vyrų. Mirties atvejų neužfiksuota. Tuo metu pernai legioneliozė pareikalavo 5 žmonių gyvybės.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip užsikrečiama legionelioze?

Legionelioze galima užsikrėsti įkvėpus Legionella bakterijomis užkrėsto aerozolio – smulkių vandens lašelių, kurie susidaro naudojantis dušais, sūkurinėmis voniomis, fontanais  ar kitais vandens purškimo įrenginiais. Svarbu pažymėti, kad legioneliozė neplinta geriant vandenį ir nėra perduodama nuo žmogaus žmogui.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Žmonių imlumas ligai priklauso nuo individualaus organizmo. Didesnę riziką susirgti turi vyresnio amžiaus asmenys, rūkantys, sergantys lėtinėmis plaučių ar kitomis ligomis, taip pat silpnesnio imuniteto asmenys, pavyzdžiui, po organų transplantacijos“, – anksčiau yra aiškinusi S. Žukauskaitė-Šarapajevienė.

REKLAMA

Legionierių ligai būdingas plaučių uždegimas, lydimas karščiavimo, kosulio, dusulio, raumenų ir galvos skausmo. 

Klastinga bakterija tyko namuose

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, pastaraisiais metais didžiausias legioneliozės atvejų skaičius bendrai Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalyse registruojamas šiltuoju metų laiku – birželio–spalio mėnesiais.

REKLAMA

Norint išvengti šios kvėpavimo takų infekcijos, NVSC primena, kad svarbu kruopščiai laikytis pagrindinių ligos profilaktikos priemonių: nuleisti vandenį grįžus po atostogų, palaikyti tinkamą vandens temperatūrą, reguliariai valyti čiaupus bei dušo galvutes.

NVSC specialistų rekomendacijos gyventojams:

Nuleiskite vandenį grįžus po atostogų

Po ilgesnės išvykos (ypač jei ji truko 2 savaites ar ilgiau):

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
  • prieš naudojant karštą ar šaltą vandenį, nuleiskite jį stipria srove iš visų čiaupų ir dušo galvučių;
  • vandenį leiskite bent 5 minutes, kad pasišalintų užsistovėjęs ir galimai užterštas vanduo.

Palaikykite tinkamą vandens temperatūrą

Vandens temperatūra yra vienas pagrindinių veiksnių, lemiančių Legionella dauginimąsi:

  • karšto vandens temperatūra turi būti ne žemesnė nei 50 °C (nuleidus vandenį 1 minutę);
  • šalto vandens temperatūra – ne aukštesnė nei 20 °C.

Daugiabučiuose už tai atsakingi pastatų administratoriai ar jų už techninę priežiūrą paskirti atsakingi specialistai. Nuosavų namų gyventojai, naudojantys boilerius ar kitus vandens šildymo įrenginius, patys turi nepamirši ir reguliariai tikrinti bei koreguoti jų temperatūrinius nustatymus.

REKLAMA

Reguliariai valykite čiaupus ir dušo galvutes

  • bent kartą per mėnesį nuvalykite ar nukalkinkite dušo galvutes, čiaupus – ten kaupiasi nuosėdos, kurios sudaro palankias sąlygas bakterijoms daugintis;
  • prižiūrėkite vandens šildytuvus (boilerius) pagal gamintojo instrukcijas;
  • iškilus klausimų dėl įrangos priežiūros – kreipkitės į gamintojus ar techninės priežiūros įmones.

 

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Infekcija (123rf, Unsplash, Fotodiena nuotr.)
Įspėja namuose saugotis pavojingos bakterijos: šiemet jau užsikrėtė 29 lietuviai (4)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų