Lietuvoje – nauji susirgimai klastinga bakterija: užklupo skirtinguose miestuose, visi pateko į ligoninę

Kaip portalui tv3.lt komentavo NVSC Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Simona Žukauskaitė-Šarapajevienė, 2 susirgimai per liepos mėnesį registruoti Klaipėdos apskrityje, po 1 atvejį – Vilniaus, Kauno ir Alytaus apskrityse.
Visiems prireikė gydymo ligoninėje
Įstaigos duomenimis, legionelioze užsikrėtė 2 vyrai ir 3 moterys: trys iš jų priklausė 65–79 m. amžiaus asmenų grupei, vienas asmuo – 25–64 m. amžiaus grupei, dar vienam gyventojui buvo daugiau nei 80 metų. Visiems 5 susirgusiesiems prireikė gydymo ligoninėje.
„Visi atvejai yra pavieniai ir nesusiję su protrūkiu. Atlikus šių atvejų epidemiologinius tyrimus, galima užsikrėtimo rizika gyvenamojoje aplinkoje nebuvo nustatyta“, – komentavo NVSC atstovė.
Primenama, kad birželio mėnesį Lietuvoje buvo registruotas 1 legioneliozės atvejis. Iš viso šiemet sausio–liepos mėn. Lietuvoje užregistruoti 34 legioneliozės atvejai, iš jų daugiausia – Vilniaus apskrityje (16 atvejų), kiti – Klaipėdos (9), Panevėžio (5), Kauno ir Alytaus apskrityse (po 2 atvejus).
Didžioji dalis susirgusiųjų – vyresni nei 50 metų amžiaus, taip pat daugiau vyrų. Mirties atvejų neužfiksuota. Tuo metu pernai legioneliozė pareikalavo 5 žmonių gyvybės.
Kaip užsikrečiama legionelioze?
Legionelioze galima užsikrėsti įkvėpus Legionella bakterijomis užkrėsto aerozolio – smulkių vandens lašelių, kurie susidaro naudojantis dušais, sūkurinėmis voniomis, fontanais ar kitais vandens purškimo įrenginiais. Svarbu pažymėti, kad legioneliozė neplinta geriant vandenį ir nėra perduodama nuo žmogaus žmogui.
„Žmonių imlumas ligai priklauso nuo individualaus organizmo. Didesnę riziką susirgti turi vyresnio amžiaus asmenys, rūkantys, sergantys lėtinėmis plaučių ar kitomis ligomis, taip pat silpnesnio imuniteto asmenys, pavyzdžiui, po organų transplantacijos“, – anksčiau yra aiškinusi S. Žukauskaitė-Šarapajevienė.
Legionierių ligai būdingas plaučių uždegimas, lydimas karščiavimo, kosulio, dusulio, raumenų ir galvos skausmo.
Klastinga bakterija tyko namuose
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, pastaraisiais metais didžiausias legioneliozės atvejų skaičius bendrai Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalyse registruojamas šiltuoju metų laiku – birželio–spalio mėnesiais.
Norint išvengti šios kvėpavimo takų infekcijos, NVSC primena, kad svarbu kruopščiai laikytis pagrindinių ligos profilaktikos priemonių: nuleisti vandenį grįžus po atostogų, palaikyti tinkamą vandens temperatūrą, reguliariai valyti čiaupus bei dušo galvutes.
NVSC specialistų rekomendacijos gyventojams:
Nuleiskite vandenį grįžus po atostogų
Po ilgesnės išvykos (ypač jei ji truko 2 savaites ar ilgiau):
- prieš naudojant karštą ar šaltą vandenį, nuleiskite jį stipria srove iš visų čiaupų ir dušo galvučių;
- vandenį leiskite bent 5 minutes, kad pasišalintų užsistovėjęs ir galimai užterštas vanduo.
Palaikykite tinkamą vandens temperatūrą
Vandens temperatūra yra vienas pagrindinių veiksnių, lemiančių Legionella dauginimąsi:
- karšto vandens temperatūra turi būti ne žemesnė nei 50 °C (nuleidus vandenį 1 minutę);
- šalto vandens temperatūra – ne aukštesnė nei 20 °C.
Daugiabučiuose už tai atsakingi pastatų administratoriai ar jų už techninę priežiūrą paskirti atsakingi specialistai. Nuosavų namų gyventojai, naudojantys boilerius ar kitus vandens šildymo įrenginius, patys turi nepamirši ir reguliariai tikrinti bei koreguoti jų temperatūrinius nustatymus.
Reguliariai valykite čiaupus ir dušo galvutes
- bent kartą per mėnesį nuvalykite ar nukalkinkite dušo galvutes, čiaupus – ten kaupiasi nuosėdos, kurios sudaro palankias sąlygas bakterijoms daugintis;
- prižiūrėkite vandens šildytuvus (boilerius) pagal gamintojo instrukcijas;
- iškilus klausimų dėl įrangos priežiūros – kreipkitės į gamintojus ar techninės priežiūros įmones.
