Pastebėję šį darinį ant akies suskubkite: pasakė, kaip greičiau išsigydyti namuose

„Akies miežis – tai bakterinė infekcija, sukelianti riebalinės liaukos uždegimą akių vokų krašte. Jis dažniausiai atsiranda dėl Staphylococcus aureus bakterijų patekimo į akis“, – aiškina vaistininkė.
Kodėl atsiranda akies miežis?
Taigi, pagrindinė akies miežio priežastis – bakterinė infekcija, kuri gali išsivystyti dėl įvairių veiksnių. Ne visi žmonės susiduria su šia problema, o kai kurie – net labai dažnai. Pasak specialistės, tam įtakos turi ne tik higiena, bet ir bendra organizmo būklė:
„Miežiai gali atsirasti dėl nepakankamos akių higienos, nusilpusio imuniteto ir dažnai nešiojamų kontaktinių lęšių.
O polinkis į miežius gali būti susijęs su nusilpusiu imunitetu, dažnu akių lietimu nešvariomis rankomis, taip pat su akių vokų lėtiniu uždegimu, dar kitaip vadinamu blefaritu.“
Taip pat polinkis į miežius gali būti susijęs ir su tam tikrais sveikatos sutrikimais.
„Dažnai miežiai gali būti susiję su cukriniu diabetu, vitaminų A ir C trūkumu bei lėtinėmis odos ligomis, pavyzdžiui, rožine ar seborėjiniu dermatitu“, – pastebi vaistininkė.
Nors dažnai manoma, kad miežis gali lengvai persiduoti nuo vieno žmogaus kitam, tiesa yra šiek tiek kitokia.
„Miežis pats savaime nėra užkrečiamas, tačiau bakterijos gali plisti per rankas ar dalijantis rankšluosčiais, todėl svarbu laikytis higienos“, – sako specialistė.
Tai reiškia, kad svarbu ne tik rūpintis savo higiena, bet ir saugoti aplinkinius.
Kaip gydyti miežį ir ko negalima daryti?
Gera žinia ta, kad dažniausiai miežiai praeina savaime: „Dauguma miežių praeina savaime per 7–10 dienų, tačiau šiltas kompresas gali pagreitinti gijimą ir sumažinti diskomfortą.“
Tačiau ką daryti, jei miežis sukelia didesnį uždegimą?
„Lengvais atvejais pakanka šiltų kompresų, tačiau esant stipriam uždegimui, gydytojas gali paskirti antibiotikų lašus ar antibakterinį tepalą“, – aiškina vaistininkė.
Kai kurie žmonės, pajutę diskomfortą, skuba patys „tvarkyti“ problemą, tačiau tai gali tik pabloginti situaciją.
„Miežio spausti negalima, nes tai gali sukelti infekcijos plitimą ir net sunkesnius akių uždegimus“, – įspėja specialistė.
Nors liaudies medicina siūlo įvairius būdus miežiui gydyti, ne visi jie yra veiksmingi.
„Šilti kompresai iš tikrųjų gali padėti, nes jie skatina miežio pratrūkimą ir greitesnį gijimą. Taip pat ramunėlių nuoviras gali turėti mums teigiamą priešuždegiminį poveikį“, – sako vaistininkė.
Tačiau ne visos liaudiškos priemonės yra tinkamos.
„Yra tekę girdėti atvejų, kai ant miežio žmonės deda agurko ar bulvės griežinėlius. Visgi, vietoje to vertėtų rinktis mediciniškai pagrįstas priemones, nes daržovėse esančios medžiagos gali dirginti odą ar sukelti papildomą bakterinę infekciją“, – įspėja ji.
Kaip apsisaugoti nuo miežio atsiradimo ir kada kreiptis į gydytoją?
Prevencija – geriausias būdas išvengti nemalonaus akių uždegimo.
„Svarbu palaikyti tinkamą higieną – reguliariai plauti rankas, taip pat nesidalinti su žmonėmis rankšluosčiais ar kitomis akių priežiūros priemonėmis“, – pataria specialistė.
Imunitetas taip pat vaidina svarbų vaidmenį.
„Nusilpęs imunitetas gali padidinti miežių atsiradimo riziką. Svarbu palaikyti balansą gyvenime – subalansuoti mitybą, išmiegoti pakankamai miego ir reguliariai užsiimti fizine veikla.
Visgi, jei jus dažniau puola miežis, patariama pasidaryti kraujo tyrimus, kad gydytojas nustatytų, kokių vitaminų jums trūksta bei paskirtų tolimesnį gydymą“, – sako ji.
Nors miežis dažniausiai praeina savaime, yra situacijų, kai reikalinga medikų pagalba.
„Jei miežis nepraeina dvi savaites, smarkiai skauda, patinsta ar atsiranda regos sutrikimų, būtina kreiptis į gydytoją“, – įspėja vaistininkė.
Akies miežis – dažnas, bet nesudėtingai valdomas negalavimas, jei laikomės pagrindinių higienos ir sveikatos priežiūros principų. Laiku imantis tinkamų veiksmų, galima išvengti didesnių komplikacijų ir džiaugtis sveikomis akimis.
