Radži atvirai prakalbo apie ypatingą moterį: sieja neeilinis dalykas

Naujienų portalui tv3.lt Radži Aleksandrovičius atvirai prakalbo apie mylimą moterį ir atskleidė, ar kada teko susipykti su krikšto mama.
Prakalbo apie mylimą moterį
Rugsėjo 25-ąją gimtadienį šventė Radžio krikšto mama Jorinta. Savo krikšto mamą dainininkas pasveikino nuo pat ankstyvo ryto.
„Pasveikinau. Palinkėjau gerų dienų, gražių akimirkų, sveikatos ir geros nuotaikos“, – šyptelėjo jis.
Pasak pašnekovo, nors ir krikšto mama Jorinta gyvena svetur, tačiau jiedu vis tiek dažnai susitinka:
„Ji gyvena Italijoje... Dabar susitinkame dažniau, nes dažniau pradėjo atvykti į Lietuvą. Va ir dabar atvažiuos spalio mėnesį pas savo mamą. Aplanko vis dažniau ir mes labai džiaugiamės, kad apsilanko Lietuvoje. Bendraujame taip pat daug virtualiai, susiskambina kartu su mano globėja ir aš šalia būnu. Tikrai palaikome ryšį.“
Radži neslėpė džiaugsmo – jį supa artimos, mylimos moterys, su kuriomis sieja ypatingas ryšys.
„Visokių tų patarimų sulaukiau, bet nėra taip, kad labai kažką patartų stipraus. Ji džiaugiasi, kad aš pats stengiuosi ir per daug nepatarinėja. Bet visaip būna... Aš tik džiaugiuosi, kad šie žmonės yra šalia manęs nuo pat mažumės“, – teigė Radži.
Įdomu tai, kad dar Radži būnant mažam, būtent Jorinta pirmoji išreiškė norą tapti jo globėja: „Istorija tokia, kad ji įsižiūrėjo mane mažą, o paskui išvažiavo savo gyvenimo gyventi, todėl paliko savo mamai. Visada džiaugiuosi, kad mes neprarandame ryšio, bendraujame, esame svarbūs. Kai tik galime – susitinkame.“
Tęsdamas pokalbį apie krikšto mamos gimtadienį, dainininkas šyptelėjo, kad šią šventę dar paminės ir gyvai, tačiau kitą mėnesį:
„Važiuosime mes į restoraną, tikrai atšvęsime jos gimtadienį. Nors ir ne jubiliejus, bet stengiamės vis tiek paminėti. Susitiksime su globėja ir krikšto mama.“
Paklaustas, ar kada nors yra susipykęs su krikšto mama, Radži buvo atviras.
„Niekada nebuvome susipykę, nes aš jaučiu pagarbą tiems žmonėms. Nei aš kada buvau labai išdykęs. Nebuvo momentų, kad būtų susipykę“, – teigė pašnekovas.
Pokalbio pabaigoje dainininkas savo mylimai krikšto mamai išreiškė nuoširdžius linkėjimus: „Palinkėčiau gerų emocijų, akimirkų ir sveikatos. Energijos, kurios tikrai turi ir kad jos neprarastų.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!