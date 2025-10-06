Išplito gąsdinanti žinia apie Radžį: sureagavo pats dainininkas ir Agnė Petravičienė

Į šią informaciją sureagavo ir pats dainininkas.
Išplito melaginga žinia
Paviešintame netikrame straipsnyje rašoma: „Didelė nelaimė – nušautas dainininkas Radži“.
Paaiškėjo, kad jo scenos partnerė Agnė Petravičienė gavo gerbėjų žinučių, kurie domėjosi, ar tai tiesa.
„Žmonės, na jūs čia rimtai...?!! Kodėl manęs klausinėjat, ar TIKRAI nušovė Radži?!!! O prie ko čia aš ???! Taigi dar kartą – Radži gyvas (bent vakar tikrai buvo)“, – rašė socialiniame tinkle Agnė.
Kiek vėliau į šią melagingą naujieną sureagavo ir pats Radžis.
„Noriu pranešti, kad būkit ramūs. Kol kas planų mirtį dar nėra. Tai galite nevargti su išgalvotomis istorijomis“, – brūkštelėjo jis.
