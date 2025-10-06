Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Išplito gąsdinanti žinia apie Radžį: sureagavo pats dainininkas ir Agnė Petravičienė

2025-10-06 10:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-06 10:25

Savaitgalį pasklido gąsdinanti žinia apie scenos grandą Radžį Aleksandrovičių. Pranešime teigiama, neva, kad garsus dainininkas buvo rastas negyvas.

Savaitgalį pasklido gąsdinanti žinia apie scenos grandą Radžį Aleksandrovičių. Pranešime teigiama, neva, kad garsus dainininkas buvo rastas negyvas.

5

Į šią informaciją sureagavo ir pats dainininkas.

Išplito melaginga žinia

Paviešintame netikrame straipsnyje rašoma: „Didelė nelaimė – nušautas dainininkas Radži“.

Paaiškėjo, kad jo scenos partnerė Agnė Petravičienė gavo gerbėjų žinučių, kurie domėjosi, ar tai tiesa.

„Žmonės, na jūs čia rimtai...?!! Kodėl manęs klausinėjat, ar TIKRAI nušovė Radži?!!! O prie ko čia aš ???! Taigi dar kartą – Radži gyvas (bent vakar tikrai buvo)“, – rašė socialiniame tinkle Agnė.

Kiek vėliau į šią melagingą naujieną sureagavo ir pats Radžis.

„Noriu pranešti, kad būkit ramūs. Kol kas planų mirtį dar nėra. Tai galite nevargti su išgalvotomis istorijomis“, – brūkštelėjo jis.

 

