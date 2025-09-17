Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Skvernelis susitiko su Ruginiene: pasakė, ka aptarė

2025-09-17 15:15 / šaltinis: ELTA
2025-09-17 15:15

Trečiadienio popietę Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ būstinėje su pastarosios partijos lyderiu Sauliumi Skverneliu susitikusi paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako, kad pokalbio metu nebuvo diskutuojama apie galimas derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos.

Ruginienė, Skvernelis (nuotr. Elta)

Trečiadienio popietę Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos" būstinėje su pastarosios partijos lyderiu Sauliumi Skverneliu susitikusi paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako, kad pokalbio metu nebuvo diskutuojama apie galimas derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos.

5

„Išgėrėm kavos su demokratais, pasišnekėjome apie daug dalykų. (...) Su buvusiu premjeru būsima premjerė tikrai turi ką aptarti. Taip pat neišvengiamai prasidėjo Seimo rudens sesija, tai tikrai kalbėsimės su visomis partijomis dėl svarbių Lietuvai sprendimų“, – po susitikimo demokratų būstinėje žurnalistams sakė I. Ruginienė.

„(Tai – ELTA) tikrai ne derybinis procesas. Tai yra tiesiog kolegiškas, draugiškas susitikimas – aptarti svarbius klausimus. (...) Man svarbūs klausimai yra Vyriausybės programa ir jos įgyvendinimas“, – aiškino ji.

Paskirtoji premjerė taip pat pažymėjo, kad jos susitikimas su iš koalicijos išmestu S. Skverneliu nėra signalas įtampas valdančiųjų gretose keliančiam Remigijui Žemaitaičiui.

„Tai nei ženklas, nei ne ženklas. Kaip premjerė turiu kalbėtis su visomis Seimo frakcijomis apie daugelį dalykų“, – sakė ji.

Apie tai, jog susitiks su S. Skverneliu, I. Ruginienė žurnalistams patvirtino trečiadienį. Tačiau ji pažymėjo, kad su buvusiu koalicijos partneriu „susitarė išgerti kavos“.

„Dar neįvyko pokalbis, negaliu atsakyti, koks bus turinys“, – anksčiau teigė socialdemokratė, paklausta, ar nebus kalbama apie galimą darbą koalicijoje.

ELTA primena, kad praėjusią savaitę prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą – šiuo metu jame yra 12 pavardžių

Antradienį „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis nurodė, kad „aušriečiai“ teiks naujus kandidatus į ministrus. Seimo narys Robertas Puchovičius nurodė, kad ketinama siūlyti į pareigas partijai priklausančius pretendentus. Visgi, kol kas kandidatų „aušriečiai“ nėra pateikę.

