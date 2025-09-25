Kalendorius
Rugsėjo 25 d., ketvirtadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

LRT etikos kontrolierė siūlo sukurti vidinį žurnalistų interesų registrą

2025-09-25 14:32 / šaltinis: BNS
2025-09-25 14:32

 Nacionalinio transliuotojo LRT etikos kontrolierė siūlo stiprinti žurnalistų nešališkumą įkuriant vidinį žurnalistų interesų registrą.

LRT (nuotr. Elta)

 Nacionalinio transliuotojo LRT etikos kontrolierė siūlo stiprinti žurnalistų nešališkumą įkuriant vidinį žurnalistų interesų registrą.

REKLAMA
2

Ši sumanymą ji pateikė Lietuvos radijo ir televizijos (LRT) tarybai rugsėjo 23 dieną pristatydama savo veiklos ataskaitą.

„Viena iš tarybai pristatytų priemonių, skirta padėti geriau užtikrinti žurnalistų nešališkumą, apie kurį šiuo metu diskutuojama, – LRT vidinis žurnalistų interesų deklaravimo registras. Toks deklaravimas, kasmet atnaujinant registrą, didintų žurnalistų savikontrolę ir redakcijų skaidrumą“, – pranešime sakė LRT etikos kontrolierė Aistė Žilinskienė.

LRT etikos kontrolierė užtikrina etikos normų ir etinės atsakomybės, susijusios su ar kylančios dėl LRT žurnalistų profesinės veiklos, taikymą ir pagal savo kompetenciją nagrinėja ir rengia atsakymus į asmenų skundus dėl žurnalistikos etikos taisyklių pažeidimo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų