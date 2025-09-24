Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Juozas Olekas: energetikos sritis turi būti audituojama nuolat

2025-09-24 10:14 / šaltinis: BNS
2025-09-24 10:14

Valdantiesiems sutarus, jog Energetikos ministerija atitenka socialdemokratams ir jiems ministru siūlant demokratų pernai deleguotą Žygimantą Vaičiūną, Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas teigia, kad ministerijos ir jos kuruojamų sričių auditas turėtų vykti ir būti nuolatinis.

Juozas Olekas (nuotr. Fotodiena.lt)

Valdantiesiems sutarus, jog Energetikos ministerija atitenka socialdemokratams ir jiems ministru siūlant demokratų pernai deleguotą Žygimantą Vaičiūną, Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas teigia, kad ministerijos ir jos kuruojamų sričių auditas turėtų vykti ir būti nuolatinis.

2

„Aš manau, būtina, mes labai tą auditą padarėm kažkokiu baubu, kad jei audituojama, tai jau kaltas. Audituojama dėl to, kad nebūtų klaidų, normaliai dirbant visada gali ir kažką suklysti, ir kažką pataisyti, tai tam audito tarnybos ir yra, kad jos atliktų“, – Žinių radijui trečiadienį sakė J. Olekas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Auditas man dirbant ministru (sveikatos apsaugos ir krašto apsaugos – BNS) buvo labai geras įvertis, kad užsitikrinčiau, nes ministras negali visko žinoti, kaip yra iš tikrųjų, visus dokumentus pakelti ir žiūrėti. Jei auditas pasako, čia ir čia yra taisytinų dalykų, tada gali priimti sprendimus, o jei neturi audito, tada iš lubų ir priiminėji sprendimus. Tai man atrodo, tikrai tie auditai vyks, (...) jie turėtų būti nuolatiniai“, – kalbėjo Seimo pirmininkas. 

Praėjusį savaitgalį valdantiesiems sutarus, jog „Nemuno aušrai“ vietoj Energetikos atitenka Kultūros ministerija, „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis pirmadienį aiškino norintis Energetikos ministerijoje turėti viceministrą, nes „toliau vyks energetikos įmonių auditas, yra klausimas dėl „Igničio grupės“ akcijų išpirkimo arba dividendų sustabdymo“.

„Ignitis grupės“ tiesioginė akcininkė yra Finansų ministerija.

BNS pernai gruodį rašė, kad viena valdančiosios koalicijos partnerių „Nemuno aušra“ siekia, pog Seimo Audito komitetas audituotų energetikos sektorių, gynybos įsigijimus ir visuomeninį transliuotą LRT

R. Žemaitaitis tuomet teigė, kad partijos nario Artūro Skardžiaus vadovaujamas Seimo Audito komitetas aiškinsis Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) finansavimo, energetikos ir gynybos įsigijimų klausimus.

Ž. Vaičiūnas vadovauja Energetikos ministerijai nuo pernai gruodžio ir yra siūlomas į naują Ingos Ruginienės Vyriausybę.

