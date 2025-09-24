Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Olekas: Vyriausybės programa bus patvirtinta, kliūčių ministrams prisiekti neturėtų būti

2025-09-24 09:00 / šaltinis: ELTA
2025-09-24 09:00

Parlamento vadovas Juozas Olekas mano, kad ketvirtadienį naujosios Vyriausybės programa Seime sėkmingai bus patvirtinta, o paskirtiesiems ministrams nebus kliūčių duoti priesaiką.

Juozas Olekas (R. Riabovo/BNS nuotr.)

2

„Visi komitetai yra apsvarstę pateiktą Vyriausybės programą, didžioji dalis komitetų pritarė tai programai. Manau, kad dėl to neturėtų būti jokių kliuvinių, rytoj tikrai galėsime (programą – ELTA) priimti ir tada Vyriausybės nariai galės prisiekti“, – trečiadienį „Žinių radijui“ teigė J. Olekas.

Seimo pirmininkas taip pat pažymėjo manąs, kad jeigu ketvirtadienį vis dar nebus suformuota pilnos sudėties Vyriausybė, paskirtųjų ministrų priesaikos vis tiek galės įvykti.

„Manau, kad šiuo metu ta priesaika tikrai yra galima, o ar ateityje reikės prezidentui pasirašyti visą Vyriausybę, mes jau turbūt po šito (Konstitucinio teismo – ELTA) išaiškinimo turėsime labai aiškią poziciją“, – sakė socialdemokratas.

Praėjusius Seimo rinkimus laimėję socialdemokratai, atsistatydinus 19-ajai Vyriausybei, naują koaliciją sudarė su „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijomis.

Tęsiantis naujojo Ministrų kabineto formavimui, šią savaitę paskirtoji premjerė Inga Ruginienė pateikė „aušriečių“ kandidatūras į aplinkos ir kultūros ministerijos vadovų postus – Kęstutį Žuromską ir Ignotą Adomavičių.

Dėl pastarosios ministerijos „aušriečiai“ dėl mainų susitarė su socialdemokratais – jiems pagal koalicijos sutartį atiteko „Nemuno aušrai“ deleguota Energetikos ministerija, nors į kultūros ministrės postą prezidento dekretu jau buvo paskirta Vaida Aleknavičienė.

I. Ruginienė į jos vadovo postą šalies vadovui pateikė šiuo metu laikinai ministerijai vadovaujančio Žygimanto Vaičiūno kandidatūrą.

Šiuo metu prezidento dekretu į naująją Vyriausybę yra paskirta 12 ministrų iš 14.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

