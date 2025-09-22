Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Olekas neatmeta, kad ketvirtadienį Seime prisieks tik dalis Vyriausybės

2025-09-22 13:14 / šaltinis: ELTA
2025-09-22 13:14

Socialdemokratams ir „aušriečiams“ sutarus dėl ministerijų mainų, Seimo pirmininkas Juozas Olekas mano, kad naujosios Vyriausybės programos tvirtinimas ir ministrų priesaika galėtų vykti šį ketvirtadienį. Jeigu iki tol nebus patvirtinti naujai teikiami Ministrų kabineto nariai, prisiekti galėtų nepilnos sudėties Vyriausybė.

Juozas Olekas (R. Riabovo/BNS nuotr.)

Socialdemokratams ir „aušriečiams" sutarus dėl ministerijų mainų, Seimo pirmininkas Juozas Olekas mano, kad naujosios Vyriausybės programos tvirtinimas ir ministrų priesaika galėtų vykti šį ketvirtadienį. Jeigu iki tol nebus patvirtinti naujai teikiami Ministrų kabineto nariai, prisiekti galėtų nepilnos sudėties Vyriausybė.

1

„Aš manau, kad mes sukeisime vietomis ir tai (Vyriausybės programos tvirtinimas ir ministrų priesaika – ELTA) galės būti ketvirtadienį“, – interviu Eltai sakė J. Olekas.

„Mes, Seimas, esame pasiruošę visoms procedūroms ir priėmimui. Lauksime signalų, ženklų, informacijos iš Prezidentūros“, – teigė jis.

Šią savaitę šalies vadovas Gitanas Nausėda vieši JAV, kur dalyvauja Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje. Klausiamas, jeigu iki ketvirtadienio prezidentas nepatvirtins likusių ministrų kandidatūrų, J. Olekas teigė, jog tokiu atveju prisiektų dalis Vyriausybės.

„Yra variantas, kad prisieks dalis Vyriausybės. Mes esame, vėlgi, turėję tą praktiką, kai prisiekia dalis Vyriausybės. O tie, kuriuos dekretas pasiveja vėliau – jie prisiekia vėliau“, – kalbėjo Seimo pirmininkas.

Iš pradžių Vyriausybės programos tvirtinimas ir priesaika buvo numatyti rugsėjo 23 d., tačiau užsitęsus Ministrų kabineto formavimui socialdemokratai tvirtino, jog šis terminas gali nusikelti ir į spalio mėnesį.

ELTA primena, kad tęsiantis aplinkos ir energetikos ministrų paieškoms, „Nemuno aušra“ ir socialdemokratai sutarė mainytis Energetikos ir Kultūros ministerijomis. Tiesa, prezidentas Gitanas Nausėda dekretu jau buvo paskyręs naująja kultūros ministre socialdemokratę Vaidą Aleknavičienę.

„Aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis teigė, kad paskirtajai premjerei Ingai Ruginienei pateikė partijai priklausančius kandidatus į ministrus, kurie, pasak politiko, būsimos Vyriausybės vadovei tiko.

Vis dar nėra aišku, ką socialdemokratai siūlys į energetikos ministrus. Šalies vadovas jau prieš kurį laiką buvo teigęs, jog šiame poste turėtų likti praėjusioje Vyriausybėje demokratų „Vardan Lietuvos“ deleguotas Žygimantas Vaičiūnas.

