TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Socdemai pateikė „aušriečiams“ atsakymą į jų siūlytus variantus išspręsti valdžios krizę

2025-09-19 18:27 / šaltinis: BNS
2025-09-19 18:27

Socialdemokratai pateikė „aušriečiams" atsakymą į jų siūlytus variantus išspręsti valdžios krizę, penktadienį po partijos valdybos posėdžio BNS pranešė paskirtoji premjerė Inga Ruginienė.

Inga Ruginienė. ELTA / Dainius Labutis

Socialdemokratai pateikė „aušriečiams“ atsakymą į jų siūlytus variantus išspręsti valdžios krizę, penktadienį po partijos valdybos posėdžio BNS pranešė paskirtoji premjerė Inga Ruginienė.

„Mes pasakėme vieną variantą ir arba jie sutinka, arba turėsime kažką galvoti. Aš tikiuosi, kad viskas išsispręs“, – sakė I. Ruginienė.

Konkretaus siūlymo ji neįvardijo.

Anot jos, „Nemuno aušros“ sprendimo, ar siūlymas spręsti krizę tenkina, tikimasi sulaukti per savaitgalį.

Anksčiau „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis BNS sakė, kad partijapateikė keturis variantus, kaip spręsti situaciją. Tai jie darė reaguodami į pirminį socialdemokratų siūlymą, pasak žiniasklaidos, „Nemuno aušrai“ dabar priklausantį Energetikos ministerijos portfelį pakeisti į Kultūros ministerijos.

Naujienų portalas „15min“ skelbė, kad „aušriečiai“ su ministerijų mainais sutiko, tačiau turi su tuo susijusių papildomų sąlygų, į kurias reaguojant valdyba ir pateikė savo atsakymą.

„Nemuno aušrai“ kilo problemų rasti prezidentą Gitaną Nausėdą tenkinančių kandidatų į jai priklausančias Aplinkos ir Energetikos ministerijas, tačiau politikai teigia, jog daugiausia problemų kelia būtent pastaroji.

Partija anksčiau į šias pareigas teikė teisininko Mindaugo Jablonskio kandidatūrą, bet prezidentas ją atmetė dėl nuogąstavimų, jog nebus apgintas viešasis interesas.

BNS rašė, kad kol kas prezidentas paskyrė 12 iš 14 I. Ruginienės Vyriausybės ministrų.

Dėl to kilo įtampa valdančiojoje koalicijoje, taip pat – su Prezidentūra. Siekiant išjudinti įstrigusį procesą, ketvirtadienį su valdančiųjų lyderiais susitiko G. Nausėda, tačiau tuomet pokalbio turinio jo dalyviai išsamiai nekomentavo.

Rugpjūtį po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo ir ankstesnės valdančiosios daugumos iširimo sudaryta Socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos koalicija Seime turi 82 narius.

