Socialdemokratai – tarnybų akiratyje: kaltinami dalį valstybės pinigų skyrus Duchnevičiaus žmonos įmonei

Socialdemokratų partija šiemet iš biudžeto gavo jau 660 tūkst. eurų dotaciją – ir tai tik pusė šiemet jai numatytų mokesčių mokėtojų pinigų. Pernai dotacija šiai partijai siekė 830 tūkst. eurų. Tačiau dalį milijonų eurų, gaunamų iš biudžeto, ji nevengia atseikėti ir saviems.
Per pastaruosius 4 metus beveik 150 tūkst. eurų partija nusprendė sumokėti už buhalterines paslaugas Vilniaus rajono savivaldybės mero Roberto Duchnevičiaus žmonos Jolantos Šimanskos valdomai buhalterinės apskaitos įmonei „Eurovaldymas“.
„Partijos, jei perka per viešuosius pirkimus, yra pirkimų institucija. Yra klausimas dėl viešų ir privačių interesų, jei politikas eina partijoje pareigas, daro įtaką“, – teigė Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Jolanta Petkevičienė.
Socialdemokratai apėjo įstatymą?
Įstatymas įpareigoja valstybės dotaciją gaunančią partiją rengti viešuosius pirkimus. Tad Viešųjų pirkimų tarnyba tiria galimus Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimus, ar socialdemokratų pirkimai galėjo būti supaprastinti ir nevieši, o juose galėjo dalyvauti ir kiti, su partija susiję asmenys.
„Viešųjų pirkimų tarnyba atlieka sisteminį LSDP pirkimų, kurių pagrindu buvo sudarytos sutartys su UAB „Eurovaldymas“, vertinimą dėl galimų Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų. Tarnyba vertina 5 tokias sutartis“, – komentare informacija dalinosi VPT.
„Svarbu, kad partijos skaidriai vykdytų finansavimą, numatyti reikalavimai, iš ko gali būti finansuojamos, kad būtų skaidrumas, kad galėtume pasitikėti“, – aiškino J. Petkevičienė.
Naujus įtarimus socialdemokratų vadovai komentuoti atsisako. Anksčiau skelbė, esą R. Duchnevičius prie pirkimų neprisidėjo, o žmonos įmonė laimėjo, nes pasiūlė mažiausią kainą, nors viešųjų pirkimų sandorio sąlygos, kurios turėtų būti parengtos pirkėjo, šiuo atveju buvo parengtos būtent R. Duchnevičiaus vardu, tai yra, ne perkančios organizacijos – LSDP. Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako taip pat nekantriai laukianti tarnybų išvadų.
„Viešųjų pirkimų procedūra atlikta, iš kelių tiekėjų pasirinktas mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas, bet ir man pačiai būtų įdomu matyti išvadas, ką nustatys kontroliuojančios institucijos“, – kalbėjo ji.
Tyrimą atliko ir VTEK
Socialdemokratų partijos sandorius su R. Duchnevičiaus žmonos įmone įvertino ir Vyriausioji Tarnybinės etikos komisija (VTEK). Bet nenustačiusi jokios R. Duchnevičiaus įtakos laimint viešuosius pirkimus, komisija nusprendė tyrimo nepradėti. Tačiau komisijos patarėjas neatmeta galimybės tyrimą pradėti, jei ateityje paaiškėtų naujų aplinkybių.
„Buvo atlikti 5 pirkimai nuo 2021 m. pabaigos. Komisija visą medžiagą turėjo, bet jei komisija ir pradėtų tyrimą, gali vertinti tik aplinkybes, veiksmus, kurie atlikti pastarųjų 3 metų laikotarpy“, – faktus išdėstė VTEK patarėjas Tomas Čaplinskas.
Socialdemokratų buhalterijos subtilybes narpliojo ir Specialiųjų tyrimų tarnyba, tačiau ikiteisminio tyrimo nepradėjo. Pasak jų, įvertinus visą surinktą informaciją, „nebuvo gauta faktinių duomenų, kuriais remiantis būtų galima konstatuoti korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos padarymą.“
Visgi, prieš skirdama naują dotaciją Socialdemokratų partijai, Vyriausioji rinkimų komisija laukia VPT tyrimo pabaigos ir išvadų apie socialdemokratų partijos išleistus pinigus Vilniaus rajono mero žmonos įmonei.
