TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Valdančiosios koalicijos lyderiai prašo susitikimo su prezidentu

2025-09-17 22:19 / šaltinis: BNS
2025-09-17 22:19

Kilus nesklandumams dėl dviejų ministrų paskyrimo, valdančiosios koalicijos lyderiai prašo susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda.

Valdančiosios koalicijos lyderiai prašo susitikimo su prezidentu (nuotr. Roberto Riabovo)

Kilus nesklandumams dėl dviejų ministrų paskyrimo, valdančiosios koalicijos lyderiai prašo susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda.

„Prezidentas yra gavęs valdančiosios daugumos atstovų prašymą susitikti“, – trečiadienį BNS sakė prezidento vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas.

Susitikti prašoma ketvirtadienį, tačiau konkretus laikas dar nepaskirtas.

Pakalbėti su valstybės vadovu pageidauja Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos vadovai. Susitikime dalyvautų ir paskirtoji premjerė Inga Ruginienė.

Prezidentas pirmadienį atmetė „Nemuno aušros“ į aplinkos ministrus siūlytą Povilą Poderskį ir Mindaugą Jablonskį – į energetikos, nes šie neįtikino, kad tinkamai gins  viešąjį interesą.

Valstybės vadovas paprašė naujų kandidatūrų, tuomet „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis sakė, kad jų neteiksiąs, nes prezidentas neturi teisės neskirti kvalifikuotų valdančiosios daugumos kandidatų, tvirtino, jog koalicijos sutartis nevykdoma ir ji nebegalioja, vėliau svarstė teikti tuos pačius kandidatus į ministrus arba partijos atstovus.

G. Nausėda yra sakęs „Nemuno aušros“ narių ministrais neskirsiantis, nes šios partijos lyderis teisiamas dėl neapykantos kurstymo prieš žydus ir Holokausto neigimo, o dėl partijos finansavimo pradėtas atskiras ikiteisminis tyrimas. 

Šiuo metu ministrais paskirti 12 iš 14 kabineto narių. Socialdemokratai tikisi, kad rugsėjo 23 dieną Seimas patvirtins Vyriausybės programą, naujieji ministrai su premjere prisieks ir galės pradės dirbti.

