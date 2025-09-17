Skvernelis: parama mažumos Vyriausybei būtų suteikta tik su viena sąlyga

Kaip LRT televizijai trečiadienį sakė S. Skvernelis, jei valdančiąją koaliciją paliktų partija „Nemuno aušra“, Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ galėtų svarstyti apie paramą mažumos Vyriausybei.
„Jeigu reikės premjerei paramos, kad valstybę apsaugotume nuo politinio terorizmo ir reketo, mes tikrai pasiryžę kalbėtis“, – LRT televizijai trečiadienį sakė S. Skvernelis.
Jis pažymėjo, kad demokratai šiuo metu nepritars dabartinės valdančiosios koalicijos paruoštai Vyriausybės programai. Tačiau, kaip teigė S. Skvernelis, jei susiklostytų mažumos Vyriausybės scenarijus, Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ galėtų remti socdemus ir „valstiečius“, tačiau kartu tokiu atveju reikėtų koreguoti ir Vyriausybės programą.
„Seimas turi teisę grąžinti Vyriausybei programą patobulinti nekeičiant nei premjero, nei visų kitų pozicijų, ir kai atsiranda gana ilgi nauji terminai, nes reikės ją koreguoti, tai programa, jeigu bus pakoreguota jau be tų intervencijų, ką padarė, sakykime, vienas iš dabartinių partnerių, tai mes pasiryžę tokiu atveju (remti mažumos Vyriausybę – ELTA). Pagalba bus, sutartume dėl sąlygų, dėl programos punktų, kuriuos mes galėtume remti, kur yra mūsų interesas, ir tokiu būdu leisti Vyriausybei pradėti darbą“, – dėstė S. Skvernelis.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Vyriausybę – šiuo metu joje yra 12 ministrų.
Koalicijoje augant įtampai dėl Remigijaus Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušros“ delsimo teikti naujus pretendentus į aplinkos ir energetikos ministrus, „aušriečių“ lyderis tikina, jog prezidentui G. Nausėdai veikiausiai ir vėl bus teikiami jau atmesti kandidatai. Pasak jo, jei tokia „Nemuno aušros“ pozicija partnerių netenkina, koalicijos gali ir nelikti.
Savo ruožtu premjerė I. Ruginienė tikina, kad šiuo klausimu galutinis sprendimas – jos rankose.
