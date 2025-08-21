Atviras dvyliktuko klausimas: R.Kurtinaitis priims netikėtą sprendimą?

Nepaisant to, kad Rimo Kurtinaičio vyrai sužaidė jau šešerias kontrolines rungtynes, galutinio dvyliktuko vis dar nėra ir jo reikės laukti iki penktadienio vėlyvo vakaro.
Rinktinės trenerių štabas pasirinko modelį, kuris Lietuvos nacionalinei komandai nebuvo įprastas – visiems mačams registruoti visus turimus žaidėjus, taip naudojant 14 žaidėjų rotaciją, nes vis 15-tas nerungtyniaudavo dėl vienokių ar kitokių priežasčių.
15 žaidėjų treneriams patogu turėti treniruotėse, kur yra didelis intensyvumas – trys penketukai leidžia išlaikyti tempą ir dirbti visa jėga, ko labai ir nori R.Kurtinaitis. Tik pasirengime tokios plačios rotacijos ir čempionate nenaudojami penketukai vargu, ar duos daug naudos.
Akivaizdu, kad Mantas Rubštavičius nevyks į Europos čempionatą – gynėjas retai kilo nuo suolo ir daugiausiai pasirodyti šansų gavo, kai Šiauliuose buvo triuškinami slovėnai. Ties šiuo Kauno „Žalgirio“ žaidėju galima būti ramūs ir jeigu ne netikėta trauma, jo čempionate nebus.
Tuo tarpu dėl kitų dviejų pavardžių – atviras klausimas. Atrodė, kad R.Kurtinaitis jau turi savo galvoje sudėtį, bet po rungtynių su turkais pasakė, jog dar nėra iki galo nusprendęs, kurie krepšininkai vyks į pirmenybes.
„Žiūrėsime pagal varžovus ir taip susikomplektuosime komandą“, – pridūrė jis.
Dabar galima suprasti argumentus dėl Jono Valančiūno žaidimo minučių ir vaidmens pasiruošime – jis vėliau pradėjo sportuoti su komanda, gavo daugiau krūvio ir fizinė forma smigo žemyn, tačiau treneriai paskaičiavę, jog čempionate kapitonas bus jau geros formos ir galės duoti maksimaliai naudos. Taigi, šioje vietoje lieka atviras klausimas dėl JV minučių čempionate – rungtyniaus 25 minutes, o gal vidurkis bus iki 20-ies?
Žurnalistui klausiant apie Lauryno Biručio ir Mareko Blaževičiaus kovą dėl vietos dvyliktuke treneris nutraukė klausimą ir pasiūlė variantą, kad jie gali keliauti abu. Ar tikrai?
Eimantas Bendžius nepakilo nuo suolo rungtynėms su turkais, blankiai atrodė dvikovoje su latviais. Treneris aiškino, kad su turkais veterano neleido, nes būtų nusileidęs varžovams fiziškumu. Dar viena įdomi detalė – Ąžuolą Tubelį teigė matantis sunkiuoju kraštu.
Taigi, jeigu rinktinėje Tadas Sedekerskis yra pagrindinis „ketvirtas numeris“, Ą.Tubelis irgi tos pozicijos žaidėjas, tuomet E.Bendžiaus galbūt nebereikės? Su Ą.Tubeliu centro pozicijoje rinktinė apvertė rungtynes sau naudinga linkme prieš latvius, tad tokį žaidėjo išnaudojimą „penktu numeriu“ būtų normalu matyti ir čempionate. Dar vienas dalykas – Ą.Tubelis per pastarąsias rungtynes prametė visus 10 tritaškių būdamas būtent „ketvirtu numeriu“, o turkai aiškiai atliko analizę prieš rungtynes ir žinojo, jog reikia jam leisti mesti bei ta rizika puikiai pasiteisino (0/2 metimai), kai Ą.Tubelį dengęs žaidėjas pasislinkdavo arčiau krepšio. Puolimas tampa labai apsunkintas, kai varžovai taiko aiškias rizikas ties sunkiuoju kraštu.
E.Bendžiaus pusėje yra geras pataikymas iš toli, ko gali tikrai prireikti, bet gynyba toli gražu nėra stiprioji šio žaidėjo pusė. Treneriams reikės nuspręsti, kas „ketvirto pozicijoje“ svarbiau – galimybė plėsti aikštelę tritaškiais ar sugebėjimai apginti savąjį krepšį.
Būtų didelis netikėtumas, jeigu R.Kurtinaitis pasirinktų turėti tris centrus ir atsisakytų būtent E.Bendžiaus paslaugų tam, kad tilptų M.Blaževičius ir L.Birutis, o ne vienas iš jų.
Konkurencija vyksta tarp Kristupo Žemaičio ir Arno Veličkos. Šiuo atveju nėra aiškaus favorito į galutinį dvyliktuką. Neblogų atkarpų turėjo abu žaidėjai, kaip ir abu jie prastai atrodė mače su turkais. Komandos valdymas ir neužtikrintumas buvo matomas jų veiksmuose. Sunku pasakyti, ar tai įtampos pasekmė, kai žaidėjai nėra ramūs dėl savo ateities, ar tiesiog varžovai buvo neparankūs. Faktas toks, kad Rokas Jokubaitis Europos čempionate turės žaisti po 30 minučių, kaip kad anksčiau būdavo Manto Kalniečio atveju.
R.Kurtinaitis įžaidėjo vaidmenį trumpomis atkarpomis gali paskirti ir Ignui Sargiūnui ar Margiriui Normantui, ką jau esame matę pasiruošime, tad vežtis tiek A.Veličką, tiek K.Žemaitį nėra būtinybės.
Galima pažiūrėti į trečiadienio rungtynių situaciją: Turkijos rinktinė irgi registravo 15 žaidėjų, bet Erginas Atamanas savo lyderių trijulei (Shane‘ui Larkinui, Cedi Osmanui, Alperenui Šengunui) leido žaisti 32–34 minutes. Du atsarginiai žaidė 19 ir 13 minučių, dar keturi – nuo 3 iki 9 minučių. 11 žaidėjų rotacija, kuri labai panaši bus ir čempionate. Tuo tarpu lietuviai panaudojo 13 krepšininkų, R.Jokubaitis rungtyniavo 27,5 minutės, D.Sirvydis – 24, T.Sedekerskis – 23. Visi kiti ant parketo nepraleido daugiau 18-os minučių.
Galima neabejoti, kad jeigu rinktinei čempionatas susiklostys nesėkmingai ir žaidimas nesiklijuos, R.Kurtinaitis tikrai sulauks priekaištų dėl daugybės eksperimentų draugiškų rungtynių metu ir panaudotų begalę skirtingų penketukų. Faktas toks, kad per šešis susitikimus rinktinės tikrojo veido bei tikrųjų rotacijų taip ir nepamatėme. Galbūt toks pasirinktas štabo kelias yra geras ir čempionate rinktinė neturės susižaidimo problemų, nes bus pakankamai apsišlifavę per atkarpas pasirengime ir treniruotėse.
