Smūgis bosniams – Dž.Musa praleis Europos čempionatą

Natūralizuoto žaidėjo vieta turėjo atitekti Malagos „Unicaja“ naujokui Xavierui Castanedai, bet šis neišsigydė traumos, todėl pakviestas Johnas Robersonas. 36-erių veteranas praėjusiame sezone rungtyniavo Turkijos antroje lygoje.
Taip pat Džananas Musa pats paskelbė, kad dėl sveikatos problemų ir atliktos operacijos praleis Europos pirmenybes. Tai reiškia, kad bosniai išrikiavo galutinį dvyliktuką.
Bosnių kandidatai: Amaras Alibegovičius, Edinas Atičius, Jusufas Nurkičius, Miralemas Halilovičus, Amaras Gegičius, Ajdinas Penava, Aleksandras Lažičius, Adinas Vrabacas, Adnanas Arslanagičius, Kenanas Kamenjašas, Johnas Robersonas, Tarikas Hrelja.
Europos čempionato C grupėje Kipre bosniai susitiks su šeimininkais, italais, kartvelais, ispanais ir graikais.
