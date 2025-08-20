Kalendorius
Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Smūgis bosniams – Dž.Musa praleis Europos čempionatą

2025-08-20 16:30 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-20 16:30

Bosnijos ir Hercegovinos rinktinės vyriausiasis treneris Adis Bečiragičius priverstas atlikta korekcijas.

Dž.Musa praleis čempionatą (FIBA nuotr.)

Bosnijos ir Hercegovinos rinktinės vyriausiasis treneris Adis Bečiragičius priverstas atlikta korekcijas.

REKLAMA
0

Natūralizuoto žaidėjo vieta turėjo atitekti Malagos „Unicaja“ naujokui Xavierui Castanedai, bet šis neišsigydė traumos, todėl pakviestas Johnas Robersonas. 36-erių veteranas praėjusiame sezone rungtyniavo Turkijos antroje lygoje.

Taip pat Džananas Musa pats paskelbė, kad dėl sveikatos problemų ir atliktos operacijos praleis Europos pirmenybes. Tai reiškia, kad bosniai išrikiavo galutinį dvyliktuką.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Bosnių kandidatai: Amaras Alibegovičius, Edinas Atičius, Jusufas Nurkičius, Miralemas Halilovičus, Amaras Gegičius, Ajdinas Penava, Aleksandras Lažičius, Adinas Vrabacas, Adnanas Arslanagičius, Kenanas Kamenjašas, Johnas Robersonas, Tarikas Hrelja.

Europos čempionato C grupėje Kipre bosniai susitiks su šeimininkais, italais, kartvelais, ispanais ir graikais.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų