Priekaištų žaidėjams neturėjęs R.Kurtinaitis: dar nesame nusprendę, koks bus galutinis dvyliktukas

Vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis neturėjo priekaištų žaidėjams ir atskleidė, kad dar neturi galutinio sprendimo dėl dvyliktuko.
„Neturiu priekaištų nė vienam žaidėjui. Žinote, su kokia komanda žaidėme. Turėjome pradžioje problemų, bet negalvokite, kad galime nuo pradžių dominuoti prieš tokio lygio komandas. Džiaugiuosi, kad grįžome į rungtynes ir praktiškai turėjome jas savo kišenėje. Latvijoje laimėjome, čia – pralaimėjome. Klaidas sumažinome iki 14-os, kai prieš tai darėme po 20. Gaila, kad dvi klaidos pabaigoje. Prieš tokią galingą komandą laimėjome atšokusius kamuolius ir į šią dvikovą žiūriu iš pozityvios pusės. Dirbome gerai, turėjome sėkmingų metimų, jie irgi turėjo. Rungtynės buvo aukšto lygio ir kažkam reikėjo pralaimėti“, – sakė strategas.
– Kodėl paskutinei atakai išleidote I.Sargiūną?
– Reikėjo mums greičio, todėl išsimetėme kamuolį iš už galinės linijos. Viskas įvyko taip, kaip ir turėjo įvykti, tik nesėkmingai susiklostė, nes paslydo ir nukrito. „Pramušėme“ gynybą ir būtume įmetę, bet krito ant žemės tai krito.
– D.Sirvydis sėkmingai pakilo nuo suolo.
– Jis vienas iš mūsų pagrindinių žaidėjų ir turi savybę, kad gali žaisti gerai pakilęs nuo suolo. Deividui reikėtų pagerinti tam tikrus aspektus, kurie nėra sudėtingi – snaiperiai turi geriau sumesti baudas. Jo procentai neatitinka jo galimybių, jam reikia dirbti ir apie tai kalbuosi su juo. Jis nėra toks žaidėjas, koks buvo „Žalgiryje“ ir šiandien tai parodė.
– Kodėl tris kėlinius neveikė greitas žaidimas?
– Taip. Ne taip dėliojome pradžią – mūsų taktika buvo išleisti žemesnį penketuką ir nuvarginti juos savo greitu žaidimu. Per du kėlinius nepelnėme taškų iš greito puolimo, o po pertraukos jau taktika davė vaisių. Klausimas dabar yra dėl pačios pabaigos – Rygoje pasirinkome neprasiženginėti ir praslydome. Čia pasirinkome prasiženginėti ir nepraslydome. Pabaigoje nėra geros–blogos kombinacijos – yra sėkminga arba nesėkminga. Tai buvo tokios rungtynės, kokių reikėjo, nes galėjome pažinti žaidėjus, kaip jie atrodo sunkiais momentais.
– Ar šitas mačas padeda atsakyti į klausimą dėl galutinio dvyliktuko?
– Nenorėčiau kalbėti šia tema. Norėčiau, kad būtų 14 galima registruoti. Jeigu būtų mano valia, norėčiau vežtis visus 15. Matome futbole, kad net 5 keitimai yra. Visi verti žaisti čempionate, bus sunkus sprendimas. Nesame dar iki galo nusprendę, turėsime dar vienerias rungtynes, treniruočių ir tada spręsime. Žiūrėsime pagal varžovus ir taip susikomplektuosime komandą.
– Ar po islandų bus aiški sudėtis?
– Greičiausiai.
– Kodėl Ą.Tubelis žaidė tiek mažai centru?
– Mes jo nenorime toje pozicijoje – turime Mareką, turime Joną, kurie neblogai tvarkėsi. Matau jį sunkiuoju kraštu.
– Kodėl nežaidė E.Bendžius?
– Jam viskas gerai, tiesiog pasirenkame rotacijas pagal varžovus. Manau, kad Eimantas būtų nusileidęs savo fiziškumu. Žaidėme su tais, kurie atitiktų tą fizinę jėgą.
– Ar matote būdų, kaip paslėpti gynyboje J.Valančiūną?
– Mes neturime jo slėpti – mes turime gynybas, kuri turi padėti jam grįžti į gynybą po krepšiu. Šiandien keli momentai nesuveikė, laiko nesusirotavome. Jonas atlieka savo vaidmenį, yra didelė jėga po krepšiais. Valančiūnas puikiai dirba su komanda, bet dėl NBA taisyklių yra praleidęs, todėl dabar gavo krūvį ir jo forma yra kritusi. Vėliau jis atrodys geriau ir mes žinome, kada tai bus. Mes žaidėjus ir sudėtį renkamės pagal varžovus ir bus nemažai oponentų, kur Jonas bus mūsų pagrindinis krepšininkas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!