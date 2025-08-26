Svajojate nuvykti į šią šalį? Turistams bilietus dalins nemokamai

Tailandas sumažino prognozę iki 33 mln. tarptautinių turistų, palyginti su 39 mln., prognozuotais 2025 m. pradžioje.
Tačiau norintiems pamatyti Tailando baltus smėlio paplūdimius, džiungles ir triukšmingas gatvių turgavietes yra gerų žinių.
Tailandas planuoja per ateinančius tris mėnesius 200 tūkst. turistų padovanoti nemokamus vidinius skrydžius šalyje.
Ši kampanija leis tarptautinius skrydžius į Tailandą užsisakantiems užsienio turistams nemokamai gauti skrydį į abi puses šalies viduje.
Šią programą remia šalies turizmo ministerija, o ji bus vykdoma nuo rugsėjo iki lapkričio, jei ją patvirtins vyriausybė.
Patvirtinus šią programą, Vyriausybė įsipareigotų subsidijuoti iki 40 eurų už vienos krypties bilietą arba 80 eurų už skrydį į abi puses. Kiekvienam bilietui taip pat bus priskirta 20 kg registruoto bagažo.
Kodėl dalins nemokamus skrydžius?
Pagrindinis kampanijos tikslas – paskatinti keliautojus išbandyti ne tik tokias visų mėgstamas vietas, kaip Bankokas, Puketas ir Čiang Majus, bet ir mažiau žinomas provincijas, kuriose gausu šventyklų, įdomių kulinarinių tradicijų ir rečiau lankomų paplūdimių bei salų.
Šešios oro linijos – „Thai Airways“, „Thai AirAsia“, „Bangkok Airways“, „Nok Air“, „Thai Lion Air“ ir „Thai Vietjet“ – jau prisijungė prie šio projekto.
Valdžios atstovai tikisi, kad ši akcija, kurios biudžetas yra 16 mln. eurų, atneš apie 200 mln. eurų pajamų.
Tačiau yra keletas išimčių. Akcija taikoma tik atvykstantiems lėktuvu (atvykstantys autobusu ar laivu neįtraukiami), o prieš programos pradžią padaryti užsakymai nebus įskaityti.
Tailando turizmo problemos tęsiasi
Nemokami skrydžiai yra naujausias bandymas atgaivinti pramonę, kuri dešimtmečius buvo šalies ekonomikos variklis.
2019 m. beveik 40 mln. užsienio turistų plūdo į Tailandą, kad galėtų ilsėtis tropiniuose paplūdimiuose, mėgautis kvapniais kario patiekalais ar pasinerti į pasaulinio lygio Bankoko naktinį gyvenimą.
Visgi 2019 m. pasiektas turistų rekordas antrą kartą dar nėra pasiektas. Tiesa, Tailando valdžia buvo užsibrėžusi tikslą 2025 m. sulaukti 39 mln. turistų, tačiau šis tikslas greičiausiai nebus pasiektas.
Tailando bankas neseniai sumažino prognozę nuo 37,5 mln. turistų, prognozuotų šių metų pradžioje, iki 33 mln. turistų.
Iki šiol užregistruota 20,8 mln. užsienio turistų, o tai yra 7 proc. mažiau nei praėjusiais metais.
Siekia pritraukti ir kitais būdais
Visgi tai nėra vienintelis būdas, kaip Tailando valdžia bando pritraukti į šalį lankytojus.
Vyriausybė įvedė ir kitų patrauklių priemonių, pavyzdžiui, atidėjo įvažiavimo mokesčius, panaikino vizų apribojimus Kinijos turistams. Šalis netgi svarsto kazino statybą.
Visgi nemokamų skrydžių programa gali būti labiausiai dėmesį pritraukiantis žingsnis iki šiol.
