TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusijos teismas Estijos Narvos muziejaus direktorei už akių skyrė laisvės atėmimo bausmę

2025-09-26 06:19 / šaltinis: BNS
2025-09-26 06:19

Rusijos teismas (nuotr. SCANPIX)

Maskvos teismas Estijos Narvos muziejaus direktorę Marią Smorževskihh-Smirnovą už akių nuteisė dešimt metų kalėti už tai, kad ji skleidė „melagienas“ apie Rusijos kariuomenę ir „reabilitavo nacizmą“, praneša nepriklausoma rusakalbė žiniasklaidos priemonė „Mediazona“.

Pasak tyrėjų, M. Smorževskihh-Smirnova padėjo „2023, 2024 ir 2025 metais ant Narvos pilies sienos iškabinti plakatus su Rusijos prezidento atvaizdais ir tekstais, kuriuose pateikta melaginga informacija apie jo karo nusikaltimus“.

Pastaraisiais metais gegužės 9 dieną ant Narvos pilies sienos būdavo pakabinamas plakatas su užrašu „Putinas, karo nusikaltėlis“, praneša „Postimees“.

Plakatas matomas iš Rusijos, kitoje upės pusėje, Ivangorode. Rusijos pasieniečiai pareikalavo jį nuimti, tačiau Estijos valdžios institucijos atsisakė tai padaryti.

M. Smorževskihh-Smirnova nuo 2024 metų vasaros yra Rusijos vidaus reikalų ministerijos ieškomų asmenų sąraše. 

Prokuratūra prašė skirti jai 12 metų laisvės atėmimo bausmę bendrojo režimo pataisos kolonijoje.

