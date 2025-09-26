Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žinutę ministrui pasiuntęs Ropolas: nesitikėjau, kad supras

2025-09-26 14:36 / šaltinis: ELTA
2025-09-26 14:36

Kreipimesi į kultūros ministrą Ignotą Adomavičių necenzūrinę žinutę akrostichu užkodavęs architektas Andrius Ropolas sako nesitikėjęs, kad ministerijos vadovas supras jos reikšmę. 

Ignotas Adomavičius. ELTA / Dainius Labutis

Kreipimesi į kultūros ministrą Ignotą Adomavičių necenzūrinę žinutę akrostichu užkodavęs architektas Andrius Ropolas sako nesitikėjęs, kad ministerijos vadovas supras jos reikšmę. 

0

„Ne, nesitikėjau. Ir net nesitikiu, kad perskaitys“, – paklaustas, ar tikėjosi, kad ministras, kuriam ir buvo skirtas laiškas, supras akrostichu užšifruotą žinutę, sakė architektas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tiesa, jis juokaudamas tikino, jog jokios paslėptos reikšmės keipimesi į ministrą nėra. 

„Aš tiesiog parašiau ir viskas. Buvo parašytas laiškas, o kas ten ką perskaito kažkaip, kas vertikaliai skaito tekstą, kas įstrižai, kas kas antrą raidę – šito aš negaliu kontroliuoti“, – pridūrė A. Ropolas. 

ELTA primena, kad „Nemuno aušrai“ į Kultūros ministrus delegavus I. Adomavičių, o kultūros bendruomenei protestuojant dėl tokio sprendimo, architektas A. Ropolas ketvirtadienį pranešė pasitraukiantis iš Architektūros meno tarybos. Savo sprendimu bei naujajam kultūros ministrui skirtu laišku jis pasidalijo asmeninėje feisbuko paskyroje.

