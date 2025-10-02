Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Nekilnojamasis turtas

DIENOS PJŪVIS. Tūkstančių gyventojų sklypų ribos netikslios: dėl kaimynų teks griauti namą ar garažą?

2025-10-02 13:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-02 13:57

Tūkstančiai gyventojų susiduria su opia problema. Jų sklypų ribos nesutampa su nustatytomis oficialiai. Taigi, gali būti, kad namas, garažas ar ūkinis pastatas stovi ne jūsų, o kaimyno žemėje.

Tūkstančiai gyventojų susiduria su opia problema. Jų sklypų ribos nesutampa su nustatytomis oficialiai. Taigi, gali būti, kad namas, garažas ar ūkinis pastatas stovi ne jūsų, o kaimyno žemėje.

Kodėl atsirado tokia painiava, ką turėtų žinoti ir daryti žmonės bei ar tikrai gresia pastatų griovimas ginčo atveju? Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja Aplinkos ministerijos Kadastro ir erdvinių duomenų politikos grupės vadovė Aušra Kalantaitė ir advokatė Loreta Selilionė.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.

