Jausmų Mantui Vygantui nebeslepianti Milda išklojo tai, ko kiti nematė: „Atėjo metas pasakyti tiesą“

Naujienų portalui tv3.lt Milda May atvirai prakalbo apie gyvenimą Lietuvoje, dukrą bei atskleidė, kodėl dabar nusprendė prisipažinti apie santykius.
Gyvenimas po skyrybų
Milda May anksčiau kūrė gyvenimą Anglijoje su savo tuometiniu vyru ir dukryte, tačiau galiausiai nusprendė pasukti skirtingais keliais ir grįžti gyventi į gimtinę.
„Pradėti gyvenimą po skyrybų Lietuvoje nebuvo sudėtinga, nes labai dažnai grįždavau – tiek įvairioms šventėms, tiek šiaip, nes labai pasiilgdavau. Iš tiesų, jau seniai turėjau norą grįžti ir pradėti gyvenimą Lietuvoje.
Kas man buvo sudėtingiausia? Galbūt dabar ir pasijuoksiu, bet sudėtingiausia buvo priprasti sakyti „euras“ vietoj „svaras“. Dažnai dar sakydavau „svarais“. O šiaip – nieko sudėtingo. Tai juk mano šalis: sava kalba, savi papročiai, giminės, artimieji, draugai. Ir šiuo metu – mylimas vyras. Kas gali būti sunku, kai turi viską?“ – su šypsena veide klausė pašnekovė.
Pasiteiravus, kaip dukra priėmė naują jos mylimąjį, Milda May buvo atvira: „Dukrytė Mantą priėmė labai gerai, nes jis – nuostabus žmogus, kuris moka prieiti tiek prie suaugusio per koncertą, tiek prie mažo vaiko ar senjoro. Jis yra nuoširdus, teisingas žmogus.
Toli gražu ne dviveidis, kokį jį bando piešti. Mano dukrytė turi su juo labai gražų ryšį ir tikrai yra laiminga, kad Mantas yra mūsų gyvenime. Ji jo labai pasiilgsta – net grįždama iš darželio, atsisveikindama išbučiuoja. Mes visi esame labai laimingi.“
Prisipažino apie jausmus
Neseniai pora nutarė viešai prisipažinti, kad juos sieja ypatingas ryšys – meilė. Paklausta, kodėl apie tai prakalbo tik dabar, pašnekovė neslėpė:
„Mes nenorėjome atskleisti savo jausmų, nes visuomenė buvo labai priešiškai nusiteikus.. O tokia neigiama energija niekam nepadeda, ypač kai gimsta nauji jausmai. Mus suvedė situacija – už tai jai esame dėkingi.
Tačiau dabar atėjo metas pasakyti tiesą, nes sklinda visokių kalbų: kad esu ištekėjusi, kad turiu vyrą, kad skraidau, kad mano vaikas paliktas... Tad atėjo metas pasakyti – mes esame kartu. Su vyru esu išsiskyrusi jau kurį laiką, Lietuvoje taip pat gyvenu kurį laiką. Norisi nuimti blogas kalbas ir pagaliau pasakyti tiesą.“
Pasak Mildos, ji jaučia, kad eina teisingu keliu ir jau rezga planus su Mantu. „Tikrai nežiūriu atgal. Praeitis – praeitis. Ateitis – ateitis. Su Mantu turime daug planų. Kol kas jų neatskleidžiame, nes, kaip sakoma, kai pasakai – jie neišsipildo. Bet tikrai planų turime daug ir skinsime vaisius tikrai. Taip kad palinkėkite sėkmės“, – šyptelėjo ji.
Baigdama pokalbį apie Lietuvą ir savo mylimą žmogų, Milda atvirai prisipažino, kad su juo regi savo ateitį:
„Taip, tai žmogus, su kuriuo matau savo gyvenimą. Koks jis, kai nulipa nuo scenos? Tiesiog kalba tyliau, dainuoja tyliau – nes be mikrofono. Bet iš tiesų didelio skirtumo nėra, nes nuoširdumas yra tiek ant scenos, tiek gyvenime tvyro ir išsilaiko. Jis yra labai pareigingas, labai laikosi savo žodžio, labai punktualus ir labai teisingas. Jis labai daug suteikia meilės, šilumos. Jis yra meno, jautrus žmogus, bet kartu yra stiprus ir mylintis.“
