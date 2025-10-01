Po žinios apie bankrotą – Manto Vyganto širdies draugės Mildos May atsakas: „Juokiamės“

Toks įrašas buvo paskelbtas Facebook grupėje „Aferistai!!! Sukčiai!!! Apgavikai!!!“.
Jame prašoma saugotis minėtos poros, nes Milda neva paskelbė bankrotą.
„Būkite atsargūs su šiais dviem verslininkais, Mantas Vygantas ir Milda May. Nes Milda May pasiskelbė bankrotą UK.
P.S Visiems tiems, kas nesupranta, kodėl šį postą įkėliau: o gi tam, kad tauta žinotų savo didvyrius.
Pridėjau Manto tėvo Gintaro Vyganto komentarą. Štai toks tėvas, ko norėti iš sūnaus“, – rašoma Facebook.
Pakomentavo apie įrašą
Naujienų portalas tv3.lt susisiekė su pačia Milda, kuri pakomentavo susidariusią situaciją.
„Visų pirma, sąvoka bankrotas šiais laikasi yra visai kitokia nei supranta žmonės, kurie nori agituoti, priešiškai eiti. Jie galvoja, kad bankrotas yra kažkoks baisiausias dalykas, kad žmogus lieka be nieko ir visa kita. Man nereikia aiškinti kas tai yra, visi verslininkai supranta: biznis atsidaro – biznis užsidaro. Norėdami kapstyti purvą ir lįsti į tuos finansus patys žmonės save, kaip sakant, pajuokina. Pajuokino, įdėjo į aferistus. Visų žmonių komentarai buvo ką jūs čia darot, pasipiktinę, priešiški prieš šitą situaciją baisią, nes po metų laiko dar kažką kapstyti į kažkokią praeitį... ta informacija nėra slepiama, ją galima pamatyti, čia yra milijonai žmonių, kurie tai daro ir dar darys.
Mes neeskaluojam žmonių, kurie turėjo taip padaryt, atsidarė naują biznį ir viskas gerai. Mums su finansais yra viskas gerai, nesame tinginiai, aferistai juo labiau. Viskas yra daroma teisėtai, legaliai ir mes tikrai judam į priekį, ateities planai yra stiprūs. Bankroto tema yra viena juokingiausių. Norėdamos padaryti blogo ir nuteikti dar daugiau visuomenę, pasidarė sau pasišaipymą. Kai tik pasako bankrotas, mes visi iš karto juokiamės, tiek visi žmonės skambino juokėsi. Reikia pripažinti, kad žmogus tikrai turi psichinių negalių ir norime visų daktarų atkreipti į tai dėmesį“, – kalbėjo ji.
