Manto Vyganto mylimoji Milda atskleidė tai, ko daugelis apie ją nežino: „Žmonės klausia“

Milda naujienų portalui tv3.lt atskleidė daugiau apie savo hobį, iššūkius ir tai, kas jai suteiktų laimę.
Prakalbo apie hobį
Pašnekovė pasakojo, kad visą laiką ją domino dekoracijos: „Visada stebėdavau, domėdavausi, o pastaruoju metu šis pomėgis dar labiau sustiprėjo. Pradėjau pati bandyti kurti kažką savo ir pamačiau, kad man tai labai gerai sekasi – viskas, ką paimdavau į rankas, tarsi virsdavo meno kūriniu.“
Moteris ne tik dekoruoja įvairias šventes, tačiau ir kuria įvairias kompozicijas.
„Dekoravimo srityje esu jau kelerius metus. Renginių būna įvairių: krikštynos, vaikų gimtadieniai, jubiliejai ir kitos šventės. Taip pat kuriu įvairius kūrinius bei kompozicijas“, – pasakojo ji.
Pasiteiravus, iš kur kyla įkvėpimas kurti grožį, Milda šyptelėjo: „Įkvepia pati idėja, nes sunkiausia ją rasti. Tačiau įkvepianti mintis visada ateina, o tuomet fantazija nusprendžia, kokios spalvos ir kokios medžiagos bus naudojamos. Daug kas priklauso nuo metų laiko, nes daug imu iš gamtos: beržo žievės, kaštonų, kankorėžių, miško gėlių ir augalų.“
Tiesa, konkrečių savo paslaugų kainų pašnekovė neatskleidė: „Jos – įvairios. Sutartinės ir priklauso nuo žmonių biudžeto bei susitarimo.“
Iššūkiai ir kiti kūriniai
Pasak moters, dekoravimo srityje netrūksta ir tam tikrų iššūkių. „Gamtos sąlygos gali būti sudėtingos: vėjas, lietus, šaltis... Kartais klijai nestingsta, neatitinka spalvos. Būna, kad padarai kompoziciją ir gėlės apvysta... Tuomet tenka viską perdaryti. Reikia pažinti augalus, kurie ilgiau išlieka – viskas ateina su patirtimi. Šiuo metu didelių iššūkių nebėra, nebent didesnės kompozicijos, kai reikia vyriškos pagalbos, nes moteriai vienai kartais būna sunku“, – atskleidė ji.
Milda anksčiau gyveno Anglijoje, kur taip pat teikė dekoravimo paslaugas. Paklausta, ar pastebi kokių nors skirtumų tarp klientų ten ir Lietuvoje, moteris atsakė atvirai: „Dekoravimu užsiėmiau Anglijoje ir dabar tęsiu tai Lietuvoje. Kol kas negaliu labai stipriai palyginti, nes Lietuvoje dar esu neilgai – tai tik mano pradžia. Vis dėlto jau esu sukūrusi kelias šventes ir darau įvairias kompozicijas namuose. Po truputį žmonės domisi, klausia. Manau, kad laikui bėgant galėsiu pasiūlyti vis daugiau savo paslaugų.“
Milda gražiausioms metų šventėms taip pat kuria ir unikalius žaisliukus bei kitas dekoracija.
„Kalėdoms darau ne tik žaisliukus – kuriu kalėdines puokštes, girliandas. Kalėdų tema labai plati. Yra kur išlieti fantaziją, nes tai stebuklų metas – gražus, spalvingas, šiltas. Daug ką ruošiu Kalėdoms. Gaminu puokštes pagal užsakymą, o žaisliukus kuriu dėl savęs. Iš pradžių tai nebuvo skirta kitiems žmonėms – dariau savo namams.
Tačiau jei atsiras susidomėjimas, mielai pagaminsiu žaisliukų ir kitiems. Kiek laiko užtrunku juos sukurti, priklauso nuo kompozicijos – kartais tenka sėdėti iki vėlyvos nakties. Žaisliukų kūrimas reikalauja fantazijos ir kruopštumo. Tai užima laiko, bet kai darai su meile ir noru – laikas tiesiog nesiskaičiuoja“, – šyptelėjo ji.
Baigdama pokalbį, Milda atskleidė, kas jai suteiktų daug laimės: „Tikiuosi, kad vis daugiau žmonių pamatys mano darbus, susidomės ir panorės pasinaudoti mano paslaugomis. Šiuo metu tai dar tik hobis, tačiau jei jis taps rimta profesija – būsiu labai laiminga. Kiekvienas mano darbas yra unikalus – reikalaujantis daug pastangų, meilės, laiko, apmąstymų, o kartais ir nemigos. Į kiekvieną kūrinį atiduodu visą save.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!