  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Pamatę, ką savo rankomis sukūrė Manto Vyganto mylimoji Milda, nustebo daugelis: parodė visiems

2025-11-04 10:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-04 10:25

Dainininko Manto Vyganto mylimoji Milda iš rudens gėrybių – kaštonų – sukūrė įspūdingą kūrinį. Jo kūrimo akimirkomis ir rezultatu ji pasidalijo socialiniame tinkle, sulaukusi daugybės gražių atsiliepimų.

Milda May ir Mantas Vygantas (nuotr. asm. archyvo)

Milda May ir Mantas Vygantas (nuotr. asm. archyvo)

0

Šiuo įrašu ji sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Pasidalijo kūrinio procesu ir rezultatu

Socialiniame tinkle Milda savo sekėjams parodė, kokį kūrinį sukūrė.

„Noriu Jums pristatyti savo nauja Projektą – Kūrinį.

Kodėl pasirinkau būtent kaštoną?

Kaštonas tai gamtos simbolis:

• Stiprybė ir ištvermė – kaštonas auga lėtai, bet tampa tvirtas ir ilgaamžis. Meno kūriniuose tai simbolizuoja brandą, atsparumą ar laiko tėkmę.

• Grožis ir paprastumas – Jis mums visiems pasiekiamas ir žemiškas. Savo išskirtine forma ir blizgesiu jis spindi savo grožiu.

• Natūralumas – kaštono blizgesį panaudojau kaip organinį, gyvą motyvą.

Kaštoninė spalva:

• Šiluma ir žemės tonai – kaštoninė spalva (ruda su raudonu atspalviu) perteikia rudens ramybę, brandą, nostalgiją. Ji yra šilta ir suteikia namams jaukumo.Ji dera su viskuo ir skleidžia ypatinga ramybę.

Šioje savo kompozicijoje aš pateikiau saulę kitaip, taip kaip matau aš... Kaštonas juk krenta iš dangaus , o nukritęs jis slepia savo širdį viduje.

Viduje jis jaučiasi saugus. Jis saugo grožį po grubiu paviršiumi.Noriu Jums pateikti šį saugos jausmą ir grožį Saules formoje ... Juk gamta yra mūsų šaltinis“, – rašė ji.

Netrukus internautai negailėjo gražiausių žodžių Mildos talentui.

„Nuostabus kūrinys, Mildute! Sumani, gabi, talentinga“, – rašė vienas.

„Šaunuolytė mūsų. Super kūrinys“, – komentarų negailėjo kitas.

„Koks grožis!!! Mildute, Jūs menininkė, Jūs talentinga“, – pridūrė trečiasis internautas.

