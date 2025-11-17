Plaukiko Adamo Peaty mama – sugniuždyta: pasiruošimą vestuvėms temdo konfliktas su Gordono Ramsay šeima

Teigiama, kad Ramsay ir Peaty giminės neranda bendros kalbos, nes yra iš skirtingų visuomenės sluoksnių. Jie kaltina vieni kitus nederamu elgesiu, o pats A. Peaty, panašu, stoja į Ramsay giminės pusę ir ruošiasi švęsti vestuves be savo artimųjų. Apie tai prabilo A. Peaty mama Caroline, negavusi kvietimo į vestuves.
„Žinau, kad tai pabaiga. Tik norėčiau, kad Adamas išgirstų mano žinutę: sūnau, aš tave myliu, tėtis tave myli, tu bet kada gali grįžti namo ir pasikalbėti su manimi. Nesi padaręs nieko tokio, ko negalėčiau atleisti. Labai tave myliu ir tikiuosi, kad vestuvės bus puikios. Nelinkiu tau nieko blogo. Tikiuosi, kad su Holly gyvensite ilgai ir laimingai.
Jaučiu, kad mano sūnus dabar yra Ramsay giminės glėbyje. Negaliu atsikratyti to jausmo, kad Ramsay stengiasi atitolinti sūnų nuo manęs. Ramsay šeima yra labai uždara“, – „Mirror“ pasakojo C. Peaty.
Plaukiko mama pripažino, kad negavusi kvietimo į vestuves palūžo: „Verkiau visą kelią namo. Grįžusi Markui (savo vyrui – aut. past.) pirmą kartą pasakiau, kad nebenoriu gyventi. Šiaip jau esu stipri moteris, bet visa šita istorija mane palaužė...“.
Olympic Champion Adam Peaty's mother Caroline Peaty has broken her silence on being banned from his upcoming wedding:
"He's in Gordon's clutches. I can't help but feel like they are pulling him away from me... [T]his has broken me." https://t.co/uzmwOv1u7E pic.twitter.com/0LqbDRo5mKREKLAMAREKLAMA— Swim Updates (@swimupdates) November 16, 2025
C. Peaty sesuo Louise pasmerkė A. Peaty sužadėtinės elgesį: „Tu įskaudinai mano seserį. Ši žaizda greitai nesugis“.
Teigiama, kad kai kuriems A. Peaty artimiesiems visgi buvo siūloma dalyvauti vestuvėse, bet jų kainos darbininkų klasės atstovams paprasčiausiai buvo per didelės. A. Peaty artimiesiems susidarė įspūdis, kad plaukikas pradėjo gėdytis savo šaknų ir kad įžymybės statusas jį visiškai pakeitė.
„Man atrodo, kad Adamas jau pamiršo, kas jį augino“, – sakė vienas iš A. Peaty giminės narių.
Konfliktas tarp giminių dar labiau paaštrėjo po A. Peaty brolio Jameso arešto. Jamesas įtariamas tuo, kad grasino savo broliui. Teigiama, kad dėl šios priežasties A. Peaty prireikė policijos palydos Mančesterio oro uoste, parskridus iš bernvakario Budapešte (Vengrija).
🚨BREAKING— Mark Dolan (@mrmarkdolan) November 13, 2025
Adam Peaty’s brother has been ARRESTED over allegations he sent threats to the Olympian during his stag-do.
Swimmer Adam needed a police escort at Manchester Airport after the trip to Budapest.
Full coverage tomorrow @talktv 6 to 10am pic.twitter.com/yUWawgKVQQ
A. Peaty anksčiau yra pasakojęs, kaip mama aukojosi dėl jo karjeros plaukime: „Keldavausi 4 val. ryto. Mama mane nuveždavo į treniruotę 4.40 val., tada laukdavo manęs 2 val., grįždavo namo, pavalgydavo pusryčius ir netrukus išeidavo į darbą. Ji dirbdavo nuo 8 iki 17 val. Tada ji vėl važiuodavo į baseiną, laukdavo manęs dar 2 valandas ir namo geriausiu atveju grįždavo tik 20 val. Nėra lengva įsitvirtinti šiame sporte, jei tavo tėvai nėra turtingi. Vieniems vaikams tėvai nupirkdavo geriausias plaukimo prekes, o kitų vaikų tėvai to įpirkti negalėdavo. Starto sąlygos nebuvo vienodos. Visgi, mane tai tik dar labiau motyvavo neatsilikti ir įdėti 110 proc. pastangų treniruotėse“.
A. Peaty 3 kartus tapo olimpiniu čempionu, 8 sykius laimėjo pasaulio čempionatą ir net 17 kartų – Europos čempionatą.
A. Peaty iki šiol priklauso du pasaulio rekordai olimpiniame baseine, plaukiant krūtine 50 m (25.95) bei 100 m (56.88).
