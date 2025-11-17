Anthony Joshua prieš Jake'ą Paulą: kuo ši kova svarbi ir kokią įtaką turės jų bokso karjeroms?

Tai kardinalus pokytis po to, kai J. Paulas iš pradžių ketino susitikti su WBA lengvo svorio kategorijos čempionu Gervonta „Tanku“ Davisu parodomojoje kovoje su 195 svarų svorio limitu. Vis dėlto J. Paulo dvikova su G. Davisu buvo atšaukta lapkričio 3-ią dieną po to, kai G. Davisas sulaukė civilinio ieškinio iš buvusios draugės, kuri apkaltino jį kūno sužalojimu, neteisėtu laisvės apribojimu, pagrobimu ir tyčiniu emocinės žalos sukėlimu.
J. Paulas dabar susikaus su A. Joshua profesionaliai sankcionuotoje sunkiasvorių bokso kovoje, o jo varžovas yra 100 svarų (45,36 kg) sunkesnis už G. Davisą. Skirtingai nei parodomojoje dvikovoje su G. Davisu, J. Paulas neturės dydžio pranašumo, galinčio kompensuoti įgūdžių skirtumą. A. Joshua dažniausiai kovojo apie 250 svarų (113,4 kg) svoryje, o J. Paulo svorio kategorija ilgą laiką buvo iki 200 svarų (90,7 kg). J. Paulas sieks šokiruoti pasaulį ir sukurti vieną didžiausių sensacijų bokso istorijoje.
Bet kaip mes atsidūrėme šioje situacijoje ir ką tai iš tikrųjų reiškia?
Kodėl J. Paulas kovoja su A. Joshua?
Po to, kai buvo atšaukta jo parodomoji dvikova su G. Davisu, J. Paulas darė viską, kad suspėtų kovoti iki 2025 metų pabaigos. J. Paulo vadybinės organizacijos „Most Valuable Promotions“ teigimu, buvo kalbamasi su keliais galimais varžovais, kol galiausiai buvo pasirinktas A. Joshua.
Šių metų pradžioje J. Paulas išreiškė susidomėjimą kovoti su A. Joshua ir įtraukė jį į atnaujintą sąrašą varžovų. Vis dėlto pradiniame plane judviejų dvikova būtų įvykusi tik 2026 metais, jau po kovos su G. Davisu. J. Paulas greitai nukreipė dėmesį į A. Joshua, kuris nedalyvavo varžybose po alkūnės operacijos birželį ir abi pusės susitarė dėl kontrakto.
A. Joshua vadybininkas Eddie Hearnas ESPN buvo sakęs, kad A. Joshua planuoja kovoti kartą 2025 metų pabaigoje, o tuomet taikytis į kovą su kitu britų sunkiasvoriu Tysonu Fury 2026 metais.
Ar tai parodomoji kova?
Ne. J. Paulo ir A. Joshua dvikova bus oficialiai sankcionuota sunkiasvorių bokso kova, suplanuota aštuoniems 3 minučių raundams. Kovotojai taip pat mūvės 10 uncijų pirštines, kuris yra standartas sunkiasvoriams.
Nors J. Paulo svoris dabar yra arčiau A. Joshua nei anksčiau, jis vis tiek turės spręsti tiek dydžio, tiek įgūdžių pranašumo klausimą. A. Joshua – buvęs olimpinis aukso medalio laimėtojas ir dukart pasaulio čempionas – savo profesionalo karjeroje yra svėręs ir 254 svarus (115,21 kg), ir 229 svarus (103,87 kg). Didžiausias J. Paulo svoris buvo 227,25 svaro (103,1 kg) 2024 metų lapkritį parodomojoje kovoje prieš buvusį sunkiasvorių čempioną Mike‘ą Tysoną. Paskutinėje savo kovoje J. Paulas svėrė 199,4 svaro (90,44 kg), kai birželį dominavo prieš Julio Cesarą Chavezą jaunesnįjį.
Kodėl J. Paulas nori kovoti su A. Joshua dabar?
Kvailumas su lengvu beprotiško pasitikėjimo savimi atspalviu?
Sakykite ką norite apie J. Paulą, tačiau jis nuolat ieško iššūkių, nors bokso pasaulyje vis dar laikomas naujoku. J. Paulas sulaukė kritikos dėl varžovų pasirinkimo, kadangi jo karjerą sudarė MMA kovotojai, „YouTube“ kūrėjai, buvęs NBA dėjimų konkurso čempionas, vidutinio lygio profesionalai ir karjerą baigęs sunkiasvoris. Paskutinėje kovoje J. Paulas susitiko su bene artimiausiu „tikro“ boksininko atitikmeniu – buvusiu vidutinio svorio kategorijos čempionu Chavezu – ir dominavo prieš kovotoją, kurio geriausi metai jau praeityje.
Paskutinį kartą, kai A. Joshua žengė į ringą prieš bokso naujoką, jis 2024 metų kovą per du raundus sutriuškino buvusį UFC sunkiasvorių čempioną Francisą Ngannou.
Vis dėlto J. Paulas nori pasitikrinti save, ir tik tada pamatysime, kur jis iš tiesų yra, kai žengs į ringą su A. Joshua.
Kodėl A. Joshua imasi kovos su J. Paulu?
Kodėl ne? Tai mažos rizikos, bet didelio atlygio kova milžiniškoje scenoje, transliuojama visame pasaulyje per „Netflix“. A. Joshua yra kovojęs prieš geriausius savo kartos sunkiasvorius ir jau planavo kovoti 2025 metų pabaigoje. Kaip viena didžiausių figūrų Didžiosios Britanijos bokso istorijoje, ši kova taip pat padidins jo žinomumą Jungtinėse Valstijose, kur jis nebesikovė nuo pralaimėjimo nokautu 2019 metais „Madison Square Garden“ arenoje prieš Andy Ruiza jaunesnįjį.
Viena rinka, kurios A. Joshua dar nėra užkariavęs, yra JAV, o kova su tokio žinomumo varžovu kaip J. Paulas tikrai padės, jei 2026 metais jis stos į dvikovą prieš T. Fury.
Kaip tai paveiks A. Joshua karjerą?
Jeigu A. Joshua padarys tai, ko dauguma tikisi, ir ryžtingai įveiks J. Paulą, jo planai dėl milžiniškos kovos su T. Fury liks nepakitę. T. Fury yra paskelbęs apie karjeros pabaigą, tačiau gali būti įkalbėtas grįžti dėl tokios dvikovos.
Matėme, ką A. Joshua padarė F. Ngannou vos po penkių mėnesių, kai šis buvo per plauką nuo milžiniškos sensacijos skirtingu teisėjų sprendimu prieš T. Fury. Mažai tikėtina, kad A. Joshua turės kokio nors intereso „tempti“ kovą su J. Paulu, jog ji būtų patraukli. Vis dėlto kiekvienas raundas, kurį J. Paulas išgyvens, gali sumenkinti A. Joshua reputaciją. O jei kova kažkaip taptų konkurencinga, kiltų klausimų dėl A. Joshua vietos dabartiniame bokso pasaulyje. Paskutinį kartą – 2024 metų rugsėjį – kai jis buvo ringe, jis penktajame raunde buvo sustabdytas Danielio Dubois. Atsižvelgiant į D. Dubois patirtį, tai suprantama, tačiau konkurencinga kova prieš daug mažiau patyrusį ir fiziškai mažesnį J. Paulą jam tikrai nieko gero nežadėtų.
Kaip tai paveiks J. Paulo karjerą?
Tai įdomus klausimas, nes akivaizdu, kad itin tituluotas, stipriai smūgiuojantis sunkiasvoris turėtų be didesnių sunkumų nugalėti J. Paulą, o sensacijos tikimybė yra minimali. Tai kova, kurią J. Paulas, kaip tikimasi, pralaimės, todėl vien faktas, kad jis išsilaikytų, galėtų būti savotiška moralinė pergalė, jei tik nebus nokautuotas ankstyvuosiuose raunduose.
Jeigu J. Paulas kažkokiu būdu sugebėtų padaryti kovą konkurencingą, tai tik sustiprintų jo pozicijas bokso pasaulyje. Jis jau įrodė, kad pralaimėjimas nepajėgia sugriauti jo karjeros, o milžiniška auditorija socialiniuose tinkluose leis jam atsitiesti ir sugrįžti net labiau vertinamam, įgijus pagarbos iš bokso bendruomenės, kuri jį ilgai kritikavo.
Iš esmės tai beveik be rizikos situacija J. Paului – šiame karjeros etape jis apskritai neturėjo turėti jokios galimybės žengti į ringą su buvusiu pasaulio sunkiasvorių čempionu. Bet koks laikas, kurį jis išsilaikys ant kojų, bus pergale. Tačiau jeigu jis atsidurs ant blogosios įspūdingo nokauto pusės, jis taps „virusiniu“ dėl to, ko nenorėtų.
