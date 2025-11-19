„Lietkabelis“ susitiks su pavojingu „Panionios“ klubu, patyrusiu trylika pralaimėjimų iš eilės

P.Danusevičiaus teigimu, „Lietkabelio“ startas buvo sunkus, o prie to prisidėjo ir traumuoti žaidėjai.
„Dabar jau kurį laiką sportuojame visi kartu – komandos chemija ir rezultatai turėtų ateiti. Žaisime su „Panionios“ komanda, kuri yra patyrusi trylika nesėkmių iš eilės. Tokios komandos yra labai pavojingos, kadangi kiekviena pergalė jiems gali įkvėpt naujo oro gūsį. Turime būti susikaupę, žaisti savo žaidimą“, – sako jis.
Anot krepšininko, varžovų komanda žaidžia tipinį graikų krepšinį – fizišką, paremtą deriniais. „Jie turi neblogų gynėjų bei stiprų centrą, pernai dominavusį Graikijos lygoje. Tačiau, vėlgi, tai – komanda, kuri yra patyrusi daug nesėkmių. Vadinasi, turi kažkokių problemų. Turime tuo pasinaudoti ir tikėtis geriausio“, – teigia P. Danusevičius.
Be to, ir pats krepšininkas praėjusio sezono pradžioje žaidė Graikijoje, Rodo „Kolossos“ klube, tad „Lietkabelio“ varžovai jam taip pat jau pažįstami.
„Prieš „Panionios“ praeitame sezone buvo mano debiutas Graikijos lygoje, o kartu – geriausios rungtynės. Bendrai graikų lyga kažkiek panaši į Lietuvos: labai taktiška, lėtesnis krepšinis, teisėjai leidžia daugiau kontakto“, – pastebi jis.
Europos taurės rungtynės. „Panionios“ – „Lietkabelis“ – trečiadienį 19.20 val. per TV6!
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!