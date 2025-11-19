 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos taurė

„Lietkabelis“ susitiks su pavojingu „Panionios“ klubu, patyrusiu trylika pralaimėjimų iš eilės

2025-11-19 12:10 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-19 12:10

Panevėžio „Lietkabelis“ šį trečiadienį pratęs savo kovas Europos taurės turnyre. Trečiadienį Panevėžio klubo laukia Atėnų komandos „Panionios“ iššūkis. Tiesioginę rungtynių transliaciją stebėkite per TV6.

P.Danusevičius kalbėjo apie būsimą mačą (R.Lukoševičiaus nuotr.)

P.Danusevičius kalbėjo apie būsimą mačą (R.Lukoševičiaus nuotr.)

P.Danusevičiaus teigimu, „Lietkabelio“ startas buvo sunkus, o prie to prisidėjo ir traumuoti žaidėjai.

„Dabar jau kurį laiką sportuojame visi kartu – komandos chemija ir rezultatai turėtų ateiti. Žaisime su „Panionios“ komanda, kuri yra patyrusi trylika nesėkmių iš eilės. Tokios komandos yra labai pavojingos, kadangi kiekviena pergalė jiems gali įkvėpt naujo oro gūsį. Turime būti susikaupę, žaisti savo žaidimą“, – sako jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot krepšininko, varžovų komanda žaidžia tipinį graikų krepšinį – fizišką, paremtą deriniais. „Jie turi neblogų gynėjų bei stiprų centrą, pernai dominavusį Graikijos lygoje. Tačiau, vėlgi, tai – komanda, kuri yra patyrusi daug nesėkmių. Vadinasi, turi kažkokių problemų. Turime tuo pasinaudoti ir tikėtis geriausio“, – teigia P. Danusevičius.

Be to, ir pats krepšininkas praėjusio sezono pradžioje žaidė Graikijoje, Rodo „Kolossos“ klube, tad „Lietkabelio“ varžovai jam taip pat jau pažįstami.

„Prieš „Panionios“ praeitame sezone buvo mano debiutas Graikijos lygoje, o kartu – geriausios rungtynės. Bendrai graikų lyga kažkiek panaši į Lietuvos: labai taktiška, lėtesnis krepšinis, teisėjai leidžia daugiau kontakto“, – pastebi jis.

Europos taurės rungtynės. „Panionios“ – „Lietkabelis“ – trečiadienį 19.20 val. per TV6!

